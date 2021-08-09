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Религиозный экстремист продавал наркотики в Туркестанской области

9 Августа 2021 13:10
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Религиозный экстремист продавал наркотики в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области изъяли наркотики и патроны у приверженца деструктивного религиозного течения. Об этом сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские управления по противодействию с экстремизмом ДП Туркестанской области задержали жителя Келесского района, по подозрению в хранении и сбыте наркотиков», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

В качестве вещественных доказательств оперативники изъяли сверток с наркотическим средством, который подозреваемый сбыл одному из жителей за 25 тысяч тенге. Кроме того, в ходе обыска, в доме задержанного обнаружены и изъяты наркотическое средство, похожее на «анашу», общим весом около 760 гр., и свыше 20-ти патронов от огнестрельного оружия.

По факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч. 1 УК РК. Подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства дела и с какой целью мужчина хранил у себя запрещенные предметы.

«В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам об уголовной ответственности за незаконное распространение и оборот наркотических средства. Если же владеете какой-либо информацией о подобных правонарушениях, то незамедлительно обращайтесь полицию по телефону 102», - заключил представитель МВД.



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#Туркестанская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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