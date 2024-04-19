21:56, 18 Апрель 2024 | GMT +6
Религиозную литературу незаконно привез 22-летний житель Атырау из Абу-Даби
22-летний пассажир международного авиарейса оштрафован за незаконный ввоз 35-ти экземпляров книг религиозного содержания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
По прилете авиарейса сообщением Абу-Даби-Туркестан, при досмотре прибывших граждан, сотрудниками линейного отделения полиции установлен 22-летний житель города Атырау, нарушивший законодательство Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях.
В ходе проверки у него обнаружены и изъяты 35 экземпляров книг религиозного содержания. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к ввозу религиозной литературы и оштрафован на 50 МРП (184 600 тенге).