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    21:56, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Религиозную литературу незаконно привез 22-летний житель Атырау из Абу-Даби

    религиозная литература
    Фото: Polisia.kz

    22-летний пассажир международного авиарейса оштрафован за незаконный ввоз 35-ти экземпляров книг религиозного содержания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    По прилете авиарейса сообщением Абу-Даби-Туркестан, при досмотре прибывших граждан, сотрудниками линейного отделения полиции установлен 22-летний житель города Атырау, нарушивший законодательство Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

    В ходе проверки у него обнаружены и изъяты 35 экземпляров книг религиозного содержания. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к ввозу религиозной литературы и оштрафован на 50 МРП (184 600 тенге).

    Теги:
    Атырау ОАЭ Регионы Религия Борьба с преступностью Литература Туркестан Криминал
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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