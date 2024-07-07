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    19:41, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Аким Акмолинской области пообещал очистить реку и построить дорогу вокруг озера в Кокшетау

    река Кылшакты Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

    Реку Кылшакты очистят, а вдоль озера Копы будет построена дорога. Об этом сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на встрече с членами Общественного совета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам акима, многолетней проблемой города Кокшетау является состояние реки Кылшакты.

    - Очистка речного бассейна от загрязнений является важным этапом на пути к сохранению природы и улучшению качества жизни горожан. На сегодняшний день нами проведены переговоры с потенциальной подрядной организацией по очистке реки от моста улицы Габдуллина по руслу реки в сторону района Шанхай. Общая протяженность работ составит 4 км. Это позволит эффективно предпринять необходимые меры по обустройству и восстановлению водных ресурсов, - отметил Марат Ахметжанов.

    Река Кылшакты
    Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

    Аким подчеркнул, что важно, чтобы данный проект прошел без срывов и проблем, и результаты усилий стали заметны уже в ближайшем будущем. Тогда это станет не только многолетним решением проблемы, но и создаст благоприятные условия для активного использования водных ресурсов города.

    Также в текущем году планируется реализовать один из самых значимых проектов областного центра – строительство дороги вдоль озера Копа. 2 июля уже был заключен меморандум о финансировании данного проекта.

    - Одно из главных - здесь предусмотрено благоустройство набережной. По проекту будут созданы современные велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные детские площадки и другие объекты. Строительство набережной городу даст новый импульс развития, повысит его инвестиционную и туристическую привлекательность, - добавил аким.

    Как считает глава области, это будет современный архитектурный комплекс, который в то же время органично впишется в число главных достопримечательностей областного центра.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Строительство Реки Кокшетау Благоустройство Акимы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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