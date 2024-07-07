Аким Акмолинской области пообещал очистить реку и построить дорогу вокруг озера в Кокшетау

Реку Кылшакты очистят, а вдоль озера Копы будет построена дорога. Об этом сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на встрече с членами Общественного совета, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам акима, многолетней проблемой города Кокшетау является состояние реки Кылшакты.

- Очистка речного бассейна от загрязнений является важным этапом на пути к сохранению природы и улучшению качества жизни горожан. На сегодняшний день нами проведены переговоры с потенциальной подрядной организацией по очистке реки от моста улицы Габдуллина по руслу реки в сторону района Шанхай. Общая протяженность работ составит 4 км. Это позволит эффективно предпринять необходимые меры по обустройству и восстановлению водных ресурсов, - отметил Марат Ахметжанов.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Аким подчеркнул, что важно, чтобы данный проект прошел без срывов и проблем, и результаты усилий стали заметны уже в ближайшем будущем. Тогда это станет не только многолетним решением проблемы, но и создаст благоприятные условия для активного использования водных ресурсов города.

Также в текущем году планируется реализовать один из самых значимых проектов областного центра – строительство дороги вдоль озера Копа. 2 июля уже был заключен меморандум о финансировании данного проекта.

- Одно из главных - здесь предусмотрено благоустройство набережной. По проекту будут созданы современные велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные детские площадки и другие объекты. Строительство набережной городу даст новый импульс развития, повысит его инвестиционную и туристическую привлекательность, - добавил аким.

Как считает глава области, это будет современный архитектурный комплекс, который в то же время органично впишется в число главных достопримечательностей областного центра.