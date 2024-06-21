Ректора Kozybayev University назначили в СКО

В Северо-Казахстанской области Kozybayev University возглавил Ербол Исакаев. Несколько лет назад он уже был ректором этого университета, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы вуза, председателя правления - ректора Kozybayev University коллективу представил вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов.

Е. Исакаев - уроженец Алматинской области, 46 лет. Имеет два высших образования, является кандидатом биологических наук. В должности проректора работал в трех вузах. В 2021-2024 годы был членом правления-проректором по академическим вопросам Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова.

Е.Исакаев ранее работал в Северо-Казахстанском университете четыре года. Был проректором по академическим вопросам, первым проректором, исполняющим обязанности ректора, а затем председателем правления – ректором.

- Зарекомендовал себя, как опытный управленец и новатор. При нем университет успешно преодолел трудности, связанные с пандемией коронавируса. Под руководством Ербола Исакаева были открыты 33 программы бакалавриата и магистратуры по приоритетным направлениям, 8 инновационных лабораторий, диссертационные советы. Наш вуз вошел в тройку лучших высших учебных заведений РК по рейтингу «Атамекен» и стал членом Сетевого Университета СНГ. Осуществлен переход на новый корпоративный стиль и бренд Kozybayev University, - проинформировали в пресс-службе.

Буквально вчера министр образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК заявил, что претенденты на пост ректора казахстанских вузов не смогут занимать эту должность более двух сроков, каждый из которых составляет три года. Таким образом, максимальный срок пребывания на посту ректора составит шесть лет.