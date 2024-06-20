Срок работы ректоров вузов ограничат в Казахстане

Министр образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК заявил, что претенденты на пост ректора казахстанских вузов теперь не могут занимать эту должность более двух сроков, каждый из которых составляет три года. Таким образом, максимальный срок пребывания на посту ректора ограничен шестью годами, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Было заседание комиссии. Сейчас внесены соответствующие изменения. С апреля этого года претенденты на пост ректора не могут работать более двух сроков. Мы внесли соответствующие изменения в законодательство. Один срок составляет три года, два срока - шесть лет. Нельзя оставаться в одном университете более двух сроков, - сказал министр.

Он также подчеркнул, что требования к кандидатам на должность ректора значительно ужесточились. Теперь от претендентов требуется не менее 10 лет опыта работы в академической сфере, из которых минимум 5 лет должны быть на руководящих должностях. Обязательно наличие научной степени и владение английским языком на высоком уровне. Также учитываются моральные и репутационные аспекты, связанные с социальными сетями и СМИ.

Новые требования не будут касаться ректоров, уже возглавляющих вузы более 10 лет, до истечения их текущих контрактов. Это объясняется базовыми законодательными принципами Казахстана, согласно которым новые законы не влияют на ранее принятые решения.



