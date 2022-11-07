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Рекордные 32 тонны марихуаны изъяли в Испании

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Ноября 2022, 06:42
Рекордные 32 тонны марихуаны изъяли в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наркотики собирались продавать в Испании, Нидерландах, Германии и Бельгии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Гражданская гвардия Испании объявила в субботу об изъятии рекордного количества марихуаны: 32 тонны наркотика обнаружены на разных стадиях обработки, в том числе уже упакованные для продаж в Испании, Нидерландах, Германии и Бельгии.

«Operacion Jardines» (Операция «Сады») прошла 27 октября в Толедо, Сьюдад-Реаль, Валенсии и Астурии. Задержаны 20 человек, 9 мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.

Фото: кадр из видео

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