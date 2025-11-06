Рекордное таяние: ледник Хектория отступил на 8 км за два месяца

Отмечается, что исследование основано на анализе геофизических данных и спутниковых изображений ледника.

По данным исследователей, за два месяца скорость таяния привела к рекордному отступлению ледника на более чем 8 км. Ученые отмечают, что столь быстрое разрушение связано с повышением давления воды под ледяным щитом, вызывающим расколы и отколы крупных масс льда.

Авторы исследования предупреждают, что аналогичные процессы могут происходить и с другими ледниками Антарктиды, что представляет серьезную угрозу для глобального уровня моря. Они подчеркнули необходимость детального изучения ледяных покровов континента для прогнозирования будущих климатических изменений.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.

Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления Казахстан нагревается быстрее, чем Земля в целом.