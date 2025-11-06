РУ
    03:00, 06 Ноябрь 2025

    Рекордное таяние: ледник Хектория отступил на 8 км за два месяца

    Ледник Хектория в Антарктиде отступил более чем на 8 км всего за два месяца, заявили исследователи Университета Колорадо в Боулдере в США, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу. 

    ледник Хектория
    Фото: Анадолу

    Отмечается, что исследование основано на анализе геофизических данных и спутниковых изображений ледника.

    По данным исследователей, за два месяца скорость таяния привела к рекордному отступлению ледника на более чем 8 км. Ученые отмечают, что столь быстрое разрушение связано с повышением давления воды под ледяным щитом, вызывающим расколы и отколы крупных масс льда.

    Авторы исследования предупреждают, что аналогичные процессы могут происходить и с другими ледниками Антарктиды, что представляет серьезную угрозу для глобального уровня моря. Они подчеркнули необходимость детального изучения ледяных покровов континента для прогнозирования будущих климатических изменений.

    Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.

    Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления Казахстан нагревается быстрее, чем Земля в целом. 

    Теги:
    Глобальное потепление Антарктида Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
