Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Рекордное падение продемонстрировал фунт по отношению к доллару

Автор:  
Рустем Кожыбаев
2 Сентября 2022, 15:00
Рекордное падение продемонстрировал фунт по отношению к доллару

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Опасения по поводу перспектив экономики Великобритании привели к падению фунта примерно на 5% по отношению к доллару США в августе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Фунт стерлинг упал в четверг, опустившись ниже $1,16 на валютных рынках.

Аналитики заявили, что падение отражает ухудшение перспектив экономики, поскольку потребители и предприятия сталкиваются с резким ростом цен и счетов за электроэнергию.

Эти опасения усилились, когда новое исследование показало, что производственный сектор сократился в августе впервые с мая 2020 года. Банк Англии повысил процентные ставки до 1,75% в августе, прогнозируя, что экономика Великобритании впадет в рецессию в этом году.

Старший директор по инвестициям Investec Лаура Лэмби сообщила, что опасения рецессии давят на рынки, а инвестиционный банк Goldman Sachs на этой неделе предупредил, что Великобритания может оставаться в состоянии рецессии до 2024 года.

Государственные облигации Великобритании пережили худший месяц за последние десятилетия. Инвесторы требовали высокую доходность, что делало заимствования дорогими для страны. В августе доходность или эффективная процентная ставка по некоторым из облигаций значительно выросла, такого роста не отмечалось с 1994 года.

По мнению аналитиков, слабость фунта также является результатом сильного доллара. Американская валюта демонстрирует высокие показатели из-за повышения процентных ставок в США.

Проблемы, с которыми столкнулась Европа, связанные с энергетикой, не оказывают такого же влияния на США. Экономисты справедливо согласны с тем, что США будут последними, кто войдет в рецессию вслед за Великобританией и Европой.

В последний раз фунт так сильно падал по отношению к доллару в октябре 2016 года после голосования по Brexit.


Фото: www.bbc.com

Великобритания   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане