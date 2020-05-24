Рекордное количество жилья сдадут в Экибастузе в 2020 году

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Квартиры получат 1007 человек, передаёт корреспондент pavlodarnews.kz, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на рavlodarnews.kz.

В Экибастузе в 22 микрорайоне возводят пять девятиэтажек. Две из них – по программе «Нұрлы жер», ещё три – по Дорожной карте занятости. Строительство в новом квартале проверил глава региона Абылкаир Скаков во время рабочей поездки в Экибастуз.

Возведение жилья на 23 502 квадратных метрах начали в сентябре 2019 года, в ноябре 2020 года подрядчик обещает ввести его в эксплуатацию. В многоэтажках поднимают верхние этажи, монтируют оконные блоки, внутреннюю систему отопления и водоснабжения, ведут отделочные работы.

По словам генерального подрядчика, к домам уже проложили 70% инженерных сетей. Во дворе нового квартала появятся футбольное поле, игровые и спортивные площадки, обустроят место для отдыха, разместят хозяйственную площадку, участок под ТБО, трансформаторную подстанцию. По плану парковка будет находиться за домами. Здания по ДКЗ на 90% состоят из казахстанских материалов. Для экибастузских девятиэтажек используют местный бетон, павлодарский красный кирпич и семипалатинский жёлтый кирпич, российские только лифты.

«Внешняя отделка хорошая, по внутренней есть вопросы. Осенью народ не должен разочароваться и сказать, что это просто какой-то объект, внутри которого нет удобства и комфорта… Необходимо завершить все работы качественно и своевременно, не надо оставлять строительные работы и благоустройство внутридворовой территории на осень. До конца года люди должны уже заселиться и обустроиться, - потребовал глава региона. – Львиная доля реализуется за счёт Дорожной карты занятости. Мы попросили Правительство страны включить строительство многоэтажных домов в эту программу, чтобы сразу социальный вопрос решить, сократить очередь на жильё для отдельных категорий граждан. Поэтому Экибастуз является в этом плане пилотным, мы должны качественно завершить всё».

Ещё шесть девятиэтажек возводят в девятом микрорайоне Экибастуза. Квартал планируют сдать в ноябре 2020-го. В пригородном посёлке Солнечный реконструируют два жилых дома. Тендер на обновление шестиэтажки по Конституции, 23 выиграло ТОО «Астана Коктем С».

«На данный момент по всем отраслям работы ведутся: кровля, фасадные работы, окна вставили в первом и втором подъездах, начали внутренние работы – сантехника, электричество, - отметил генеральный подрядчик. – Ввод в эксплуатацию – конец сентября. Думаем, даже чуть раньше построим. Пока сложностей нет. Обследование дома проводили перед тем, как реконструировать. Капитальных изменений нет».

Второй реконструируемый дом находится на улице Дружбы, 2. Многоэтажку сдадут в августе.

«В этих домах 144 квартиры. А в очереди у нас стоит 210 человек. То есть мы 70% очереди по посёлку в этом году закрываем, - сказал аким Экибастуза Ержан Иманзаипов. – С учётом домов в Солнечном и микрорайонах в Экибастузе общая площадь строительства составляет 54 тысячи квадратных метров. Это 1 007 квартир. Это рекордное количество. Мы проводили аналитику, с 2005 по 2015 годы построили около 66 тысяч квадратных метров, за 10 лет. А в этом году за один год строим 54 тысячи». По данным акимата Экибастуза, в городе в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоит 6 141 человек.

Фото: pavlodarnews.kz