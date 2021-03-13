Рекордное количество соцжилья и соцобъектов построят в Нур-Султане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о строящихся в этом году социальных домах и объектах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«В прошлом году удалось не только сохранить темпы строительства, но и значительно увеличить. В текущем году также планируем построить рекордное количество соцжилья и соцобъектов. Строительные работы ведутся во всех районах столицы по принципу полицентричности. Это когда в шаговой доступности расположены необходимые для комфортного проживания объекты. Сегодня во время объезда ознакомился с ходом строительства доступного льготного жилья и учебного заведения, которые расположены в районе Алматы. Объезды позволяют держать руку на пульсе: для застройщиков - не сбавлять темпы строительства и работать над качеством, для нас - видеть данные не только на бумаге, но и реальную картину, происходящую на стройобъектах. С нерадивыми застройщиками работать не будем. По завершении строительных работ, необходимо уделять внимание благоустройству и озеленению территорий», - сообщил А. Кульгинов.

Как отметил аким, таким образом, по поручению Главы государства планомерно увеличивается количество социального доступного жилья.

«Если в 2018 году в столице было построено 1100 льготных квартир, в 2019 г - 2900, в 2020 г. - свыше 7 тыс. соцквартир, то в текущем году планируем увеличить до 10 тыс. льготных квартир. При строительстве школ в первую очередь выбираем те локации, где имеется необходимость в школах: это в густонаселенных и в новых застраивающихся районах. В том числе, в жилых массивах. К примеру, в прошлом году построили школу в жилом массиве Мичурино. Там ранее не было ни одного учебного заведения. Дети и учителя были вынуждены заниматься в приспособленном помещении. Всего же в текущем году построим 16 школ. Это позволит создать свыше 40 тыс. ученических мест. В сравнении с прошлым годом количество ученических мест увеличится более чем в 2 раза», - резюмировал аким.



