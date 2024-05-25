Рекордное количество школ строят в Астане

В столице ежегодно в первый класс приходят более 20 тыс. учеников, поэтому в разы увеличено количество новых школ. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram,передает агентство Kazinform.

Фото: акимат Астаны

На настоящий момент ведется строительство 32 школ почти на 100 тыс. ученических мест. Из них до конца года планируется завершить строительство рекордного количества школ: 23 школы почти на 64 тыс. ученических мест (в 2 смены), 15 школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа» (Есиль — 6, Нура — 4, Алматы — 3, Сарыарка — 2), еще 5 госшкол (Нура — 2, Байконыр — 2, Алматы — 1), 3 частные (Есиль — 2, Алматы — 1).

Фото: акимат Астаны

В начале нового учебного года планируется завершить строительство 12 школ почти на 32 тыс. ученических мест (в 2 смены). Это 8 школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа»:

Район Есиль — 3 школы на 7800 ученических мест в 1 смену — ул. Орынбор и № 37 ЖК «SOHO», пр. Мәңгілік Ел и ул. Е 497, ул. Кабанбай батыра и Сыганак, ЖК «Поколение»;

Район Нура — 2 школы на 4000 ученических мест в 1 смену — ул. Толе би/ уч. 57 ЖК «Зеленый квартал»; ул. Е127, Е368, Е418, Е535 (Кургальжинская трасса);

Район Сарыарка — 2 школы на 4000 ученических мест в 1 смену — ул. С-189 д/массив «Земляничная», ЖМ Коктал;

Район Алматы — 1 школа на 600 ученических мест в 1 смену (ул. А. Байтұрсынұлы, № 9).

Еще три госшколы в районах Байконыр и Нура: в районе Байконыр школа № 12 и новый корпус на территории школы-лицея № 27, в районе Нура — новый корпус на территории школы-гимназии № 17. Еще одна частная школа в районе Есиль (проспект Ұлы дала, ЖК «Арнау»).

Фото: акимат Астаны

- Таким образом, за счет 23 новых школ планируем решить вопросы в шести школах с трехсменным обучением, еще в 9 школах с переуплотненным режимом обучения, — сообщил аким столицы.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны