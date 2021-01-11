Рекордное количество малышей родилось в день выборов в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В день выборов в Туркестанской области родились 135 детей. За сутки на свет появились 63 мальчика и 72 девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В этот день родилось вдвое больше детей, чем обычно. В областном управлении здравоохранения заявили, что это беспрецедентный и рекордный показатель. Новорожденные и мамы чувствуют себя хорошо. Среди самых популярных имен малышей, появившихся на свет в день выборов - Сайлау, Сайлаугуль, Нурсултан, Касым-Жомарт. Беременные и роженицы в областном роддоме голосовали с 7.00 утра.

По области во всех родильных домах в выборах приняли участие более 300 женщин. В целом, по Туркестанской области в год рождается около 100 тысяч детей. Это самый большой показатель в республике. В самом регионе за сутки рождается около 50-60 малышей.