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Рекордное количество кокаина изъяли у берегов Сицилии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2023, 22:23
Рекордное количество кокаина изъяли у берегов Сицилии Фото: Guardia di Finanza

ПАЛЕРМО. КАЗИНФОРМ - Почти две тонны кокаина рыночной стоимостью более 400 миллионов евро были обнаружены в море у восточной части Сицилии, сообщила в понедельник Налоговая и таможенная полиция Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В Финансовой гвардии назвали это рекордным изъятием.

Наркотики находились примерно в 70 водонепроницаемых упаковках, тщательно запечатанных, скрепленных рыбацкой сетью и снабженных световым сигнальным устройством.

Методы упаковки и наличие устройства для отслеживания позволяют предположить, что кокаин был сброшен в море грузовым судном, чтобы впоследствии его можно было обнаружить, говорится в сообщении полиции.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, глобальный объем культивирования коки с 2020 по 2021 год достиг рекордно высокого уровня, увеличившись на 35%.

Рост обусловлен не только расширением посевов, но и усовершенствованием процесса химической переработки коки.


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