Рекордное количество казахских тазы привезли на Всемирную выставку собак в Болонье

В итальянском городе Болонья проходит Всемирная выставка собак «World Dog Show 2026» — одно из самых масштабных и значимых событий в международной кинологии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Италии.

В этом году внимание мировой общественности приковано к делегации из Казахстана: на главной кинологической площадке мира масштабно представлен национальный стенд, посвященный нашей культуре и тазы.

Для Казахстана участие в World Dog Show 2026 имеет особое значение: на одной из главных мировых кинологических площадок будет представлен казахский тазы — национальная порода, получившая в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI. Участие Союза кинологов Казахстана в этом мероприятии станет важным этапом последовательного движения породы к окончательному международному признанию.

Фото: кадр из видео

Особое значение для Казахстана имеет участие в IV Всемирном конгрессе судей FCI, который прошел 2 июня. Это профессиональная площадка, где в одном месте собираются судьи-эксперты со всего мира.

Для Союза кинологов Казахстана это стала важная возможность в едином профессиональном формате провести работу с международным судейским корпусом и одновременно донести до судей-экспертов из разных стран мира ключевые знания о казахском тазы — породе, которую им в дальнейшем предстоит оценивать на крупнейших мировых выставках.

Фото: Союз кинологов Казахстана

В рамках конгресса Союз кинологов Казахстана проводит специальную лекцию, посвященную казахскому тазы. В ходе выступления раскрыты история породы, ее связь с традиционной культурой казахского народа, функциональное назначение тазы как борзой, а также основные породные особенности, определяющие его уникальный тип. Особое внимание уделено породному типу, экстерьеру, характерным движениям, темпераменту и другим особенностям, которые имеют принципиальное значение при экспертной оценке в ринге.

Фото: Союз кинологов Казахстана

Такой формат позволяет не просто представить породу, а сформировать у судей FCI правильное профессиональное понимание казахского тазы. Это особенно важно на этапе предварительного международного признания, когда каждое выступление породы на мировой арене влияет на ее дальнейшее восприятие, развитие и продвижение к окончательному признанию.

После профессиональной работы с международным судейским корпусом презентация казахского тазы продолжилась уже для более широкой аудитории.

С 3 по 7 июня в рамках World Dog Show 2026 действует презентационный стенд Союза кинологов Казахстана, посвященный казахскому тазы.

Фото: Союз кинологов Казахстана

Стенд Казахстана в этом году расположен в эпицентре выставке и буквально виден и доступен большинству зрителей и участников. На площади более 50 квадратных метров можно будет увидеть убранство казахской юрты, а также сведения о породе тазы.

Наряду с презентационной программой наступит и самый ответственный выставочный этап — выход казахских тазы в ринг.

Двенадцать представителей породы выйдут перед международными судьями и зрителями, чтобы побороться за высокие оценки и титулы, показать свою красоту и тот особый облик, который делает тазы узнаваемой национальной борзой Казахстана.

5 июня казахский тазы был представлен в рамках Club Show и ENCI Winner — важных мероприятий выставочной программы World Dog Show 2026.

В субботу участие продолжится в основной программе Всемирной выставки. В этот же день казахский тазы появится и на площадке TOP Dog 2026 — ярком международном шоу, к которому будет приковано внимание кинологического сообщества со всего мира.

Фото: Союз кинологов Казахстана

TOP Dog 2026 — это зрелищное представление, ориентированное на широкую аудиторию, медиа и международное выставочное сообщество. Для казахского тазы, находящегося на этапе предварительного международного признания, такая площадка имеет особую ценность. Сегодня для дальнейшего продвижения породы важно не только получать экспертные оценки, но и становиться узнаваемой в мире.

TOP Dog 2026 станет возможностью выйти за рамки профессиональной экспертной оценки породы и быть представленным широкой международной аудитории в ярком, эмоциональном формате. На этой площадке порода сможет предстать как живая часть культурного кода Казахстана — узнаваемая, самобытная и достойная своего места на глобальной арене.

Напомним, вопросы сохранения и развития казахских пород собак — тазы и тобета — получили системное развитие по поручению Главы государства. 3 января 2023 года был подписан Закон Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак, закрепивший правовую основу этой работы.

3 сентября 2024 года FCI признала породу «Казахский тазы» на предварительной основе и закрепила за Казахстаном статус страны происхождения. Теперь в течение установленного периода — не менее 10 лет — Казахстану предстоит продолжить развитие породы, сбор племенных и иных данных, необходимых для окончательного признания.

О деталях строгого отбора и специфике подготовки животных в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform Бауыржан Сериккали.

— В этом году мы привезли рекордное количество тазы — 12 собак национальной породы. При этом Союз кинологов Казахстана привез четырех собак, ставших визитными карточками делегации. Специальная комиссия экспертов внутри Казахстана скрупулезно отбирала этих собак как наиболее соответствующих породному типу и стандарту. Самым правильным по экстерьеру был признан кобель Дастер. Именно он выбран для участия в престижном шоу TOP Dog 2026. От каждой страны в этом ринге выступает лишь одна собака. Это не столько соревновательный момент, сколько мощнейший инструмент продвижения государства и нашей национальной породы, — отметил Бауыржан Сериккали.

По его словам, подготовка к World Dog Show требовала от кинологов ювелирной работы, поскольку специфика зарубежных выставок диктует свои правила.

— Тазы — это свободная собака, привыкшая к степным просторам. Нахождение в закрытом помещении, шум, эхо павильонов и замкнутое пространство ринга могут ее смущать и вызывать стресс. Поэтому мы тщательно готовили собак, тренировали их именно к выставочной атмосфере, проверяли на стрессоустойчивость. Кроме того, учитывая долгий путь в Италию, для питомцев был разработан специальный рацион питания, чтобы они перенесли дорогу без потери формы, — поделился глава Союза кинологов.

Фото: Союз кинологов Казахстана

Напомним, численность тазы в Казахстане увеличилась в четыре раза за два года. Около четырех тысяч тазы зарегистрировано в Единой племенной книге Союза кинологов РК.