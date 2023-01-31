Рекордное число массовых убийств в США. Что происходит и в чем причины вспышек насилия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Массовые расстрелы остаются одной из самых злободневных проблем американского общества на протяжении десятков лет. Только с начала 2023 года в США произошел уже 51 случай массовой стрельбы, в результате погибло 87 человек и более 180 ранены. Это больше, чем за аналогичный период прошлых лет за всю историю регистрации фактов массовых расстрелов. С чем это может быть связано, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Одна из самых серьезных проблем США

Согласно данным сайта Gun Violence Archive (сайт, где регистрируется статистика по насилию с применением огнестрельного оружия – прим. ред.), только в прошлом году в стране произошло 648 массовых расстрелов. С начала этого года только за январь уже зарегистрирован 51 случай, жертвами которых стали 87 человек. Это больше, чем за любой другой год за всю историю регистрации фактов массовых расстрелов в Америке.

Отметим, что массовой стрельбой считается инцидент, в котором убиты четыре или более человек, не считая стрелявшего. Однако Gun Violence Archive регистрирует все случаи насилия с применением огнестрельного оружия.

Фото:АР

Статистика насилия с применением огнестрельного оружия с 2014 по 2020 год в США

Согласно вышеприведенным данным, количество массовых расстрелов в США ежегодно растет. Если в 2014 году их насчитывалось всего 269 случаев, то через семь лет показатель вырос почти в 2,5 раза до 611. В 2021 он увеличился уже до 648, а в 2022 побил антирекорд – 690 случаев. По данным статистики, в каждом таком инциденте погибает в среднем по 4 человека. То есть, только в прошлом году погибло более 2700 человек в результате массовых убийств.

Стрелки 2023. Обострение

Первые случаи массовой стрельбы в этом году произошли 1 января сразу в пяти штатах – Пенсильвания, Северная Каролина, Флорида, Иллинойс и Огайо. При этом, в штате Флорида – сразу в двух городах - Майами гарденс и в Окале.

В этих инцидентах погибло 3 человека. Один человек погиб в Чикаго, штат Иллинойс и два - в Окале, штат Флорида. А там, где люди, к счастью, остались в живых – было много раненых. Всего 1 января 2023 года было ранено 25 человек.

Фото:© AFP 2019 / SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

2 января в Америке не было зарегистрировано ни одного массового расстрела. Однако далее волна массовых расстрелов прокатилась по всей стране.

4 января в штате Юта, городе Седар сити, было убито 8 человек.

А на следующий день, 5 января, стрельба произошла снова в Майами гарденс, в итоге было ранено 10 человек.

Трагический январь в Калифорнии

В январе сразу три массовых расстрела произошло в штате Калифорния в трех разных городах в течение 44 часов.

16 января в штате Калифорния было убито 6 человек в результате массового расстрела.

21 января в той же Калифорнии в пригороде Лос-Анджелеса у Монтерей парка было убито 12 человек, ещё 9 были ранены.

Фото: EPA

Люди погибли во время празднования Лунного Нового года. Стрелок выпустил 42 пули из полуавтоматического пистолета в танцевальном зале. Обычно на празднование Лунного Нового года возле парка собирается до 100 тысяч посетителей. Подозреваемый в массовом убийстве застрелился в белом пикапе, который полицейские заблокировали в соседнем с Лос-Анджелесом городе Алхамбра.

Полиция установила, что застрелившийся подозреваемый - 72-летний Ху Цан Тран, местный житель азиатского происхождения. Глава Китайской торговой палаты Лос-Анджелеса Честер Чон сказал в эфире местного телевидения, что, по его сведениям, толчком к массовому убийству стала ссора этого человека с супругой.

Прежде чем власти завершили расследование, еще семь человек были застрелены в понедельник 23 января днем в сельском городке Халф-Мун-Бей на севере Калифорнии. Жертвами стали рабочие-иммигранты, которые работали на ферме.

Фото:bbc.com

Подозреваемый добровольно явился в офис шерифа округа Сан-Матео примерно через два часа после совершенных нападений. Им оказался 67-летний Чжао Чунли, местный житель, у которого был найден полуавтоматический пистолет.

Подозреваемый сотрудничает с правоохранительными органами, ведется расследование, выясняются мотивы преступления. По одной из версий, нападения были совершены «недовольным работником».

В тот же день в городе Окленд в районе залива Бэй произошла стрельба во время съемки музыкального видео, там находилось до 50 человек. Несколько стрелков открыли стрельбу с разных направлений. Ранения получили 8 человек, из которых один скончался, а остальные были госпитализированы.

Таким образом, всего за 44 часа только в одном штате Калифорния произошло три массовых расстрела, которые унесли 20 жизней.

Такие акции агрессии по отношению ни в чем не повинным людям случались почти каждый день в Соединенных Штатах в текущем январе. Стрелки обычно выбирают людные места, чтобы как можно больше людей пострадало, как это произошло в случае с празднованием Лунного Нового года у Монтерей парка близ Лос-Анжелеса.

Фото: Nam Y. Huh/AP

Феномен массовых расстрелов и скулшутинга в США

Согласно исследованиям ученых, в США происходит больше массовых расстрелов, чем в любой другой стране. При этом, массовые убийства в Америке нередко принимают форму «убийства ради развлечения», когда в течение короткого времени человек совершает несколько убийств в разных местах, часто выбирая своих жертв хаотично.

Массовые расстрелы имеют форму некого протеста против общества, системы, либо человек сильно обижен и расстроен событиями в своей жизни и выплескивает свое недовольство на других невиновных людей в такой агрессивной и губительной форме. По оценкам исследователей, треть массовых расстрелов совершается людьми с психическими отклонениями.

Часто жертвами таких людей становятся дети. В США регулярно сообщается о случаях массовой стрельбы в школах. В самых безопасных, казалось бы, местах. Отсюда пошел термин «скулшутинг» (с английского переводится как «стрельба в школе» – прим. ред.).

Одно из самых страшных таких происшествий произошло в школе «Колумбайн», в штате Колорадо в 1999 году. Спланированное преступление двух старшеклассников этой школы Эрика Харриса и Дилана Клиболда унесли жизни 13 человек – 12 учеников и одного учителя, всего стрелками было ранено 23 человека. Старшеклассники были вооружены стрелковым оружием и самодельной взрывчаткой.

Фото: Brian Cassella/Chicago Tribune/AP

Два приятеля были изгоями в школе, отличались асоциальным поведением. Подростки мечтали когда-нибудь расправиться со своими обидчиками и описывали это в своих дневниках, которые были найдены позже. После убийства школьников и учителя, они застрелились.

По числу жертв трагедия ранее занимала третье место среди массовых расстрелов в школах Америки. Этот случай вызвал наибольший резонанс в обществе и в СМИ.

Каждый случай скулшутинга обостряет национальное обсуждение о необходимости ограничений на свободное приобретение и владение огнестрельным оружием, гарантированное второй поправкой к конституции США. Это одна из позиций, по которым годами ведется полемика между демократами и республиканцами.

Запрет на свободное приобретение огнестрельного оружия в Америке действует только для тех, кто проходил лечение у психиатра. Кроме того, близкие родственники, которые проживают с психически неуравновешенным человеком, могут обратиться в суд с петицией временно лишить его права на владение оружия. Однако, в целом, свободное приобретение огнестрельного оружия так и не отменено в Америке.

Фото: Nam Y. Huh/AP

Таким образом, по мнению экспертов, свободное приобретение огнестрельного оружия - это одна из причин, а точнее возможность, которой пользуются стрелки.

После «Колумбайна» системы безопасности в школах страны были ужесточены. Также усилили контроль доступа детей к интернету и жестоким видеоиграм (один из стрелков «колумбайна» увлекался игрой в жестокие видеоигры – прим.ред). Однако, по итогам исследования Оксфордского университета, ученые сделали вывод о том, что жестокие видеоигры всё же не оказывают заметного влияния на агрессивное поведение детей в реальной жизни.

Тем не менее, «Колумбайн» породил целую субкультуру так называемых «колумбайнеров» и подражателей. Другие стрелки вдохновлялись этим опытом и изучали его с целью проделать то же самое в своей школе.

Почему подростки стреляют?

По мнению экспертов, причины столь агрессивного поведения подростков кроются в буллинге и «нарастающем гневе по отношению к обществу».

По данным исследования Education week о том, что общего имеют школьные стрелки между собой - это всегда кризисная ситуация, которая выражалась в изменении поведения, суицидальных мыслях и планах, а некоторые включали прямые угрозы о расправе.

В ходе исследования также были опрошены подростки, которые хотели устроить стрельбу в школе, но передумали. В каждом случае это происходило потому, что взрослый протягивал руку помощи и устанавливал связь, которая давала им надежду.

Фото: Nam Y. Huh/AP

Таким образом, эксперты советуют рассматривать проблему массовых расстрелов, как комплексную, коллективную сложность, которую необходимо преодолевать. Потому что любые экстремальные проявления в поведении подростка – это не проблема человека, который не смог найти общий язык с другими, это всегда проблема системы. Значит, это явление каким-то образом поддерживается самой средой. Поэтому необходимо быть внимательнее к подросткам. Такая же рекомендация и по отношению к взрослым.

Однако если в случае с подростком еще можно повернуть все вспять, то уже взрослому озлобленному человеку с накопившимися обидами, тянущимися с детства, нужна интенсивная и серьёзная психотерапия. Чаще всего взрослые от нее отказываются, считая, что с ними все в порядке. Почти все истории о массовых расстрелах в США перерастают в полемику о запрете свободного оборота оружия и не затрагивают проблемы доступности психологической помощи рядовым американцам.