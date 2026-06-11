Рекордное число футболистов старше 40 лет сыграет на ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года могут сыграть сразу восемь футболистов в возрасте 40 лет и старше. Это станет рекордным показателем за всю историю турнира, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ANI.

По данным FIFA, число игроков старше 40 лет на предстоящем мундиале превысит суммарный показатель всех предыдущих 22 чемпионатов мира вместе взятых.

Среди самых известных ветеранов — капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, которому сейчас 41 год. Он станет самым возрастным игроком чемпионата. Также на мировом первенстве ожидается участие 40-летнего вратаря сборной Мексики Гильермы Очоа (40 лет), а также Лионеля Месси, которому исполнится 39 лет в момент проведения турнира.

Для Роналду и Очоа чемпионат мира 2026 года может стать шестым в карьере. Тем самым они повторят рекорд по количеству участий в мундиалях.

При этом самым возрастным игроком турнира станет 43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон. В истории чемпионатов мира старше него был только египетский футболист Эссам аль-Хадари, который сыграл на ЧМ-2018 в возрасте 45 лет.

В список футболистов в возрасте 40 лет, которые могут выступить на турнире, также входят немецкий голкипер Мануэль Нойер (40 лет), хорватский полузащитник Лука Модрич, вратарь сборной Кабо-Верде Возинья и уругвайский вратарь Фернандо Муслера. Последнему исполнится 40 лет в начале чемпионата.

Таким образом, сразу восемь игроков старше 40 лет могут выйти на поле мирового первенства.

Напомним, сам турнир станет самым масштабным в истории FIFA. За весь период турнира ожидается участие 1248 футболистов из 48 стран. Мероприятие пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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