KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Рекордное число футболистов старше 40 лет сыграет на ЧМ-2026

    На чемпионате мира по футболу 2026 года могут сыграть сразу восемь футболистов в возрасте 40 лет и старше. Это станет рекордным показателем за всю историю турнира, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ANI.

    Рекордное число футболистов старше 40 лет сыграет на ЧМ-2026
    Фото: Pexels

    По данным FIFA, число игроков старше 40 лет на предстоящем мундиале превысит суммарный показатель всех предыдущих 22 чемпионатов мира вместе взятых.

    Среди самых известных ветеранов — капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, которому сейчас 41 год. Он станет самым возрастным игроком чемпионата. Также на мировом первенстве ожидается участие 40-летнего вратаря сборной Мексики Гильермы Очоа (40 лет), а также Лионеля Месси, которому исполнится 39 лет в момент проведения турнира.

    Для Роналду и Очоа чемпионат мира 2026 года может стать шестым в карьере. Тем самым они повторят рекорд по количеству участий в мундиалях.

    При этом самым возрастным игроком турнира станет 43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон. В истории чемпионатов мира старше него был только египетский футболист Эссам аль-Хадари, который сыграл на ЧМ-2018 в возрасте 45 лет.

    В список футболистов в возрасте 40 лет, которые могут выступить на турнире, также входят немецкий голкипер Мануэль Нойер (40 лет), хорватский полузащитник Лука Модрич, вратарь сборной Кабо-Верде Возинья и уругвайский вратарь Фернандо Муслера. Последнему исполнится 40 лет в начале чемпионата.

    Таким образом, сразу восемь игроков старше 40 лет могут выйти на поле мирового первенства.

    Напомним, сам турнир станет самым масштабным в истории FIFA. За весь период турнира ожидается участие 1248 футболистов из 48 стран. Мероприятие пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь

    О том, где в Казахстане смотреть матчи чемпионата мира по футболу-2026, читайте здесь

    Спорт Футбол FIFA 2026 Рекорд Чемпион мира
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор