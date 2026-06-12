Рекордный выпуск: Nazarbayev University окончили 1877 студентов

В этом году Nazarbayev University выпустил рекордное число специалистов за всю историю вуза. Дипломы получили 1877 выпускников программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры и медицинского образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Учиться нужно всегда

Выступая перед выпускниками, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил, что молодым специалистам предстоит строить карьеру в условиях стремительных глобальных и технологических изменений.

— Будущее принадлежит тем, кто способен быстро адаптироваться к меняющемуся миру. Знания быстро меняются, профессии трансформируются, постоянно возникают новые вызовы, риски и возможности, — подчеркнул он.

По словам спикера Сената, в эпоху, когда искусственный интеллект, большие данные, биотехнологии меняют рынок труда, особую ценность обретает способность к постоянному обучению, профессиональная компетентность и готовность брать на себя ответственность.

Маулен Ашимбаев также отметил вклад NU в развитие системы высшего образования страны.

— Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что университет выполнил свою миссию. Он поднял качество образования, исследований, академической культуры и университетского управления до международного уровня, — сказал председатель Сената.

По его словам президента Nazarbayev University Вакара Ахмада, в этом году NU получил около 12 тысяч заявок от абитуриентов из 44 стран мира. Это говорит об укрепление международного авторитета вуза. Университет продолжает расширять сотрудничество с ведущими зарубежными образовательными институтами через совместные программы, научные исследования, двойные дипломы и академические обмены.

Также он сообщил, что в ближайший период NU будет исполнять функции председателя Asian Universities Alliance, объединяющего ведущие университеты Азии.

Обращаясь к выпускникам, президент университета отметил, что именно им предстоит стать носителями знаний и ценностей, которые определят будущее страны и внесут вклад в развитие всего мира.

— Вы становитесь послами не только университета, но и Казахстана. Будущее Казахстана, нашего региона и всего мира будут формировать люди вашего поколения, — отметил Вакар Ахмад.

Фото: senate.parlam.kz

Самые популярные направления

В этом году дипломы получили 1130 бакалавров, 647 магистров, 73 доктора философии (PhD) и 27 выпускников медицинских программ. Подготовка велась по 51 образовательной программе в семи школах университета.

Наиболее популярной специальностью стали компьютерные науки, которые окончили 270 студентов. В число востребованных направлений также вошли экономика, математика, мировые языки, литература и культура, гражданское и экологическое строительство, социология, электрическая и компьютерная инженерия, политология и международные отношения.

Наибольшее число выпускников подготовили Школа инженерии и цифровых наук — 673 человека, а также Школа гуманитарных и социальных наук — 653 человека. Вместе они обеспечили более 70% общего выпуска.

Особое внимание университет уделяет развитию научных исследований и инноваций. В этом году 73 выпускника защитили докторские диссертации по таким направлениям, как робототехника, глобальное здравоохранение, химическая инженерия, евразийские исследования и государственная политика.

О развитии инновационной экосистемы университета свидетельствуют проекты и стартапы, созданные студентами, выпускниками и исследователями. Среди них — система умных сенсорных стелек Mirai Tech для профилактики травм и реабилитации пациентов, платформа Defect AI для автоматической проверки медицинской документации, экзоскелет A-GEAR Astana Gait для восстановления мобильности пациентов после инсульта, образовательная платформа Artisan Education, система мониторинга кормления скота BunkSense и первая отечественная установка по производству «зеленого» водорода.

Одним из примеров успешных выпускников стала компания Higgsfield — первый казахстанский технологический «единорог», одним из сооснователей которого является выпускник университета.

Фото: senate.parlam.kz

Сегодня Nazarbayev University входит в число лучших 23% университетов мира по версии Times Higher Education World University Rankings 2026, занимает первое место среди вузов Центральной Азии и Кавказа, а также входит в число ведущих молодых университетов мира.

Ранее сообщалось, что почти 193 тысячи молодых специалистов выпустятся из вузов в этом году в Казахстане.