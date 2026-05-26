    Почти 193 тысячи молодых специалистов выпустятся из вузов в этом году в Казахстане

    В этом году в Казахстане дипломы получат почти 193 тысячи специалистов - это один из самых крупных выпусков за последние годы, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам министра, сегодня в Казахстане функционируют 122 высших учебных заведения: 12 национальных, 30 государственных, 15 негражданских, 1 автономная образовательная организация, 1 международный, 11 акционерных и 52 частных.

    Контингент обучающихся превышает 724 тысячи человек, из них:

    — 658 тысяч — бакалавриат;
    — почти 40 тысяч — магистратура;
    — около 9 тысяч — докторантура;
    — свыше 16 тысяч — интернатура и резидентура.

    Количество иностранных студентов составляет более 35 тысяч человек. Также продолжается интернационализация высшего образования.

    — Сегодня в стране работают 32 зарубежных университета, включая филиалы, стратегические партнерства и мастерские Лу Бань. Это университеты США, Великобритании, Китая, Южной Кореи, Франции, Германии и других стран. Контингент обучающихся в данных проектах составляет порядка 12 тысяч студентов, из них около 700 иностранных студентов, — отметил Саясат Нурбек.

    В настоящее время в вузах завершается летняя экзаменационная сессия.

    — В этом году ожидается выпуск почти 193 тысяч специалистов. Это один из крупнейших выпусков за последние годы. Итоговая аттестация выпускников пройдет до 20 июня. Вручение дипломов планируется завершить до 10 июля, — добавил министр.

    Ранее сообщалось, что с начала проведения основного ЕНТ в Казахстане его уже прошли более 80 тысяч человек.

    Данира Искакова
    Автор