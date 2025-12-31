Рекордный рост перевозок: почему железные дороги Казахстана работают на пределе

Рекордный рост на фоне инфраструктурных вызовов

По словам Нуржана Кельбуганова, несмотря на рекордные объемы перевозок, необходимы реформы для баланса между социальной нагрузкой, монополией и рыночной эффективностью.

— Перевозки из года в год растут. Итоги года показывают рекордную перевозку грузов железнодорожным транспортом, прогнозируемую на уровне 318 млн тонн грузов, с ростом к прошлому году на 5%, — отметил спикер.

Транзит вырос на 20%, экспорт — на 6%, что подчеркивает стратегическое значение отрасли для экономики. Однако этот рост сопровождается заторами, особенно в пиковые периоды. К примеру, при экспорте зерновых: в 2024 году был рекордный урожай в 27 млн тонн.

— С нашими трейдерами, операторами, совместными усилиями местных исполнительных органов мы смогли полностью обеспечить транспортировку этого объема. Порядка 12 млн тонн было экспортировано только по итогам маркетингового года, — рассказал Нуржан Кельбуганов.

Кадр из видео

В 2025 году ситуация повторилась, но с акцентом на экспорт в Узбекистан: 4,5 млн тонн зерна, что на миллион тонн больше, чем ранее. Заторы возникли не на казахстанской стороне, а из-за неготовности принимающих элеваторов, фитосанитарии и таможни.

В результате в ноябре–декабре отгружалось по 500 тыс. тонн в месяц, что привело к дисбалансу: Казахстан грузил 700-800 вагонов в сутки, а Узбекистан выгружал лишь 500.

Спикер отметил, что такие заторы — не системная проблема, а сезонная, связанная с пиковыми нагрузками. Для ее решения в 2025 году были открыты дополнительные пути на станции Арыс, увеличена пропускная способность на границе с Узбекистаном. После переговоров в декабре узбекская сторона перешла на круглосуточный режим. Тем не менее, бизнес продолжает жаловаться на нехватку вагонов, что, по мнению экспертов, маскирует дефицит инфраструктуры.

Фото: АО НК КТЖ

Модернизация инфраструктуры: Инвестиции в транзитное будущее

Казахстан инвестирует в масштабные проекты, чтобы преодолеть «узкие места». Кельбуганов сообщил о реализации 12 крупных проектов на 2024–2027 годы по строительству 4600 км путей, включая возведение вторых путей Достык-Мойынты, обводную вокруг Алматы и модернизацию участков Шалкар-Бейнеу-Мангыстау.

Эти инвестиции позволят увеличить скорость контейнерных поездов с 800-850 км/сутки до 1500 км/сутки к 2026 году, что очень важно для транзита.

— По нашим прогнозам, за три года этот контейнерный транзит увеличится почти в два раза. А к 2035 мы достигнем 100 млн тонн, то есть, увеличения почти в пять раз, — прогнозирует Нуржан Кельбуганов.

Транзитные тарифы высоки — окупаемость инфраструктуры ожидается за счет выручки. Капитальный ремонт до 2029 года охватит 11 из 16 тысяч километров. В 2025 году завершатся 3300 км работ, что может временно снизить пропускную способность, но позволит увеличить общую перевозку до 328 млн тонн (+10 млн тонн к 2025 году). Аналитики отмечают, что такие темпы беспрецедентны: с 1991 по 2017 год построено всего 2500 км, а сейчас — 4600 км за три года.

Обновление подвижного состава

Локомотивный парк — еще один фокус реформ. Закупки от Wabtec (США, 300 локомотивов до 2035), Alstom (Франция, 205) и CRRC (Китай, 270 маневровых и 200 магистральных) позволят обновить флот до 2200-2300 единиц с низким износом.

— По оценкам экспертов, наши локомотивы — самые молодые на территории СНГ, — подчеркнул Кельбуганов.

Разнообразие поставщиков учитывает спектр требований: отрасли нужны и легковесные контейнеры, и тяжелые рудные грузы. Сервисные центры (пять от Wabtec) и локализация производства в Казахстане (Alstom и Wabtec) обеспечат обслуживание.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Введены нормы по исключению старых вагонов, развивается производство (фитинговые платформы, полувагоны, цистерны) с локализацией комплектующих.

Перспективы: От транзита к мультимодальности

Реформы охватывают не только грузовые, но и пассажирские перевозки: модернизация 124 вокзалов в 2025–2026 годах — беспрецедентный проект. После 2027 года фокус сместится на локальные проекты: обводные пути, соединения веток (например, Кентау-Жанатас, Аягоз-Карагалы) для оптимизации маршрутов.

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

Интергрируется в систему и водный транспорт: углубление дна в портах Курык и Актау, строительство контейнерного хаба на 140 тыс. TEU, закупка шести сухогрузов усиливают Транскаспийский маршрут (ТМТМ).

— Транзит растет опережающими темпами. По итогам этого года мы на 20% рост видим и на следующий год закладываем такой же рост 20%. Вопрос в том, сможет ли отрасль преодолеть компромиссы и превратить железные дороги в двигатель экономики, — подытожил спикер.

Спикер добавил, что Казахстан готов к «жестким решениям»: баланс между государственной стратегией и коммерческой эффективностью возможен через инвестиции в инфраструктуру и флот. Если планы реализуются, транзит принесет миллиарды долларов, укрепив позиции Казахстана как евразийского транспортного хаба.