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    13:05, 02 Май 2024 | GMT +6

    Рекордный рост экономики отмечен в Алматы за последние 10 лет

    Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В 2023 году валовой региональный продукт Алматы увеличился в реальном выражении на 10,1% и составил 24,8 трлн тенге, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Об этом сообщили в акимате мегаполиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате города, драйверами развития экономики стали обрабатывающая промышленность (+17,5%), торговля (+14,5%), финансовая и страховая деятельность (+12,0%), информация и связь (+11,3%), операции с недвижимым имуществом (+6,9%), транспорт и складирование (+5,7%).

    - Развитие экономики мегаполиса сопровождалось высокой инвестиционной и деловой активностью. В 2023 году в город Алматы привлечено 1,8 трлн тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 25,3%, при этом частные инвестиции выросли на 35,5%. В прошлом году субъектами малого и среднего бизнеса выпущено продукции на 19,3 трлн тенге с реальным ростом на 15,8%. Количество активно действующих субъектов бизнеса составило 340,1 тысячи единиц, что больше на 16,2%, чем в 2022 году, - отметили в акимате.

    Динамичное развитие экономики позволило снизить уровень безработицы с 5,0% в 2022 году до 4,8% в 2023 году. В целом вклад Алматы в валовом внутреннем продукте Казахстана увеличился до 20,6%.

    Теги:
    Недвижимость Финансы Рекорд Торговля Логистика Транспорт Промышленность Связь, ТВ, IT Алматы Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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