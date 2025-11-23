Рекордные показатели тепла зафиксированы в СКО

По данным филиала предприятия «Казгидромет» по Северо-Казахстанской области, сегодня, к примеру, в Петропавловске столбик термометра поднимется до +3 °C. Завтра, 21 ноября, ожидается небольшое похолодание — примерно до -2°C, однако уже на следующий день вновь потеплеет, и температура достигнет +2°C.

— В Северо-Казахстанской области ноябрь в этом году оказался теплым, а количество осадков — в пределах климатической нормы. В ряде дней в регионе были обновлены рекордные температурные показатели прошлых лет. На метеостанции в Петропавловске 15 ноября температура воздуха достигла +8,7 °C, а 16 ноября — +9,0 °C. Это один из самых высоких показателей за последние годы. По состоянию на 20 ноября средняя температура воздуха в Петропавловске составляла -0,5 °C, что на 4,3 °C выше климатической нормы. По области средняя температура находилась в пределах от -0,9 до -1,6 °C и превысила многолетние значения на 3,6-4,3 °C, — сообщила директор областного филиала Кымбат Мергалимова.

Как отмечают специалисты, в течение месяца на территории региона часто выпадали осадки. Кроме того, во многих районах наблюдались туман и гололед.

Количество осадков по области варьировалось от 17 до 62 миллиметров. В отдельных районах этот показатель оказался в 1,5-2 раза выше нормы. Наибольшее количество осадков зарегистрировано в селе Возвышенка района имени Габита Мусрепова: при норме 30 миллиметров здесь выпало 62 миллиметра. В Петропавловске количество осадков составило 26 миллиметров, что соответствует 88% месячной нормы.

Согласно предварительному прогнозу, зима в этом году в области ожидается теплой. Количество осадков также не превысит многолетние показатели. Вместе с тем синоптики подчеркивают, что зимний сезон не обойдется без снежных бурь, сильного ветра, гололеда, тумана и периодов без осадков.

Самый теплый ноябрьский день в Северо-Казахстанской области был зарегистрирован в 1984 году в Петропавловске — тогда температура воздуха достигла +21°C. Самый низкий показатель отмечен в 1998 году в Сергеевке, где столбик термометра опустился до -40°C.

