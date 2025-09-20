Рекордные 912 медалей завоевали казахстанские спортсмены

В Министерстве туризма и спорта РК подсчитали, что среди завоеванных 912 наград 351 золотая, 270 серебряных и 291 бронзовая. Причем, важно, что соотечественников порадовали представители как летних, так и зимних видов спорта.

Среди наград 2025 года можно выделить золото зимних Азиатских игр от команды по шорт-треку, бронзовую медаль чемпионата мира по фристайлу-могулу, серебряные медали чемпионатов мира по шорт-треку и фигурному катанию. Важные награды завоевали и казахстанские паралимпийцы-зимники. Ербол Хамитов стал чемпионом мира по парабиатлону и обладателем Большого хрустального глобуса.

Ценность этих наград, завоеванных в зимних видах спорта, повышается в связи с тем, что выиграны они в сезон, предшествующий олимпийскому и паралимпийскому. Завоеванием данных наград спортсмены Казахстана подтвердили свои претензии на медали зимней Олимпиады и Паралимпиады 2026 года в Милане.

Также отмечены медали и в летних видах спорта - первая историческая медаль страны в командных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию, первый исторический финал и серебряная медаль ЧМ среди женщин в дзюдо, а также первое общекомандное место в медальном зачете на чемпионате мира по боксу.

- Эти результаты стали возможны благодаря системной поддержке государства, эффективной работе тренерского состава, спортивных федераций, приглашению международных консультантов и тренеров, новым методам подготовки атлетов, - пояснили в Министерстве туризма и спорта РК.

Также отмечены успехи в командных видах спорта, в том числе выход футбольного клуба «Кайрат» в основной этап Лиги чемпионов, а также серебро футзальной команды «Кайрат» в Лиге чемпионов УЕФА.



