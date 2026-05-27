Рекордные 4,5 млн ВНЖ: во Франции призвали ограничить иммиграцию

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил с предложением временно прекратить миграцию в страну сроком на три года, передает Kazinform со ссылкой на DW.

По его словам, Франция достигла «предела возможностей» в вопросах интеграции и ассимиляции иностранцев.

Глава Минюста заявил, что Парижу необходимо ужесточить миграционную политику и сосредоточиться на адаптации тех мигрантов, которые уже находятся на территории страны.

— Давайте остановим иммиграцию, выдворим тех, кто должен быть выдворен, поставив выдачу виз в зависимость от принятия предписаний о выезде с территории Франции, и займемся ассимиляцией тех, кто уже находится на национальной территории, — заявил Дарманен.

Министр также предложил ограничить выдачу видов на жительство по программе воссоединения семьи. Речь идет о родственниках иностранцев, получивших ВНЖ во Франции по трудовым основаниям.

Кроме того, Дарманен выступил за реформу Конституции Франции, которая позволила бы властям вводить миграционные квоты. По его мнению, государство должно иметь возможность регулировать количество принимаемых мигрантов, а также учитывать их происхождение и профессиональную квалификацию.

Тема миграции во Франции остается одной из самых обсуждаемых в политической повестке страны. Поводом для новых заявлений стали свежие данные МВД Франции.

Согласно официальной статистике, в 2025 году Франция выдала рекордные 4,5 млн видов на жительство. При этом каждый третий ВНЖ был оформлен на основании воссоединения семьи.

По данным французских властей, иностранцы, легально проживающие во Франции, сегодня составляют более 8% взрослого населения страны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют внедрить дифференцированные визовые режимы для иностранных граждан, прибывающих в страну для трудовой деятельности.