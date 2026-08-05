Рекордная жара в Сеуле: впервые объявлен максимальный уровень опасности

Власти Сеула впервые ввели предупреждение о сильной жаре высшего уровня. Медики уже фиксируют рост числа пострадавших, передает Kazinform со ссылкой на Yonhup.

Предупреждение распространили на юго-восточные и юго-западные районы Сеула. Под действие режима попали 11 городских округов, включая Каннам, Сонгпа, Кансо и Кванак.

Такая мера применяется, если ощущаемая температура достигает 38 градусов и выше либо дневной максимум составляет не менее 39 градусов. Также учитывается сохранение экстремальной жары на протяжении двух и более дней.

По данным правительства, только за понедельник в Сеуле зарегистрировали еще 18 случаев заболеваний, вызванных перегревом. С середины мая число пострадавших достигло 185 человек, два случая завершились летальным исходом.

Городские службы усилили меры защиты населения. Коммунальные службы поливают дороги для снижения температуры, а особое внимание уделяют людям, находящимся в наиболее уязвимом положении.

Для жителей подготовили около четырех тысяч пунктов, где можно укрыться от жары. Среди них общественные центры, учреждения для пожилых людей и центры социальной поддержки.

Министерство внутренних дел также направило жителям экстренные SMS-уведомления с рекомендациями по безопасности. Граждан призвали без необходимости не выходить на улицу, отказаться от физической активности на открытом воздухе, пить больше воды, отдыхать в прохладных помещениях и следить за состоянием близких.

Ранее сообщалось, что в городе Янсан на юго-востоке Южной Кореи в воскресенье зафиксировали температуру 42,5 градусов. Это самый высокий показатель за всю историю современных метеорологических наблюдений на Корейском полуострове, которые ведутся с 1904 года.