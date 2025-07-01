Рекорды, рост зарплат и внедрение ИИ: как меняется сержантский корпус Казахстана

— Как устроена система комплектования и подготовки сержантов?

— Сержантский состав — это самый многочисленный отряд армии. От него зависит реализация требований руководства и боевая подготовка солдат. Если мы говорим, что офицер непосредственно планирует стратегически, он — мозг Вооруженных сил, то становой хребет армии — это сержантский состав. Офицеры стратегически планируют, а сержантский состав обеспечивает выполнение задач и контроль.

Комплектование идет из трех военных колледжей: в Астане, Щучинске, Шымкенте. В этом году открываем новые колледжи в Алматы и Караганде. Еще мы отбираем лучших контрактников из рядового состава, по отзывам командиров, и направляем их на курсы или в колледжи. Так формируется профессиональный корпус сержантов-командиров.

Фото: Минобороны РК

Формирование сержантского корпуса — это большая и сложная работа. Нам понадобились годы, чтобы создать ту систему, которая есть сегодня: обучить сержантов, ликвидировать пробелы в знаниях, выработать методику и главное, чтобы сержанты поверили в себя, а личный состав — в них. В современном бою основное управление мелкими тактическими группами осуществляется именно сержантами.

Я и сам являюсь первым выпускником Кадетского корпуса и на своем опыте видел все изменения, начиная с времен, когда в армии еще не до конца понимали, какими должны быть сержанты новой формации и многое приходилось выстраивать с нуля.

— На какие международные примеры ориентировался Казахстан при создании своей системы?

— Казахстан изучил опыт около 15 стран, в том числе, США, Турции и других. Но мы не скопировали чью-то модель, а создали свою, с учетом реалий и потребностей. Например, у нас сержантов готовят в военных колледжах — это редкость в мире. После Советского Союза мы фактически начинали с нуля, ведь раньше сержантов назначали из числа срочников, но они уходили, и снова приходилось готовить новых. Сегодня у нас работают профессионалы с образованием и опытом.

Фото: Минобороны РК

— Сколько зарабатывают сержанты-контрактники в Казахстане?

— Средняя зарплата сержанта — больше 300 тысяч тенге. Благодаря поддержке руководства была пересмотрена система оплаты труда, ликвидирован разрыв между сержантами и офицерами. За последние несколько лет сержантам зарплату повысили на 33%, офицерам — на 20%. Есть ежемесячные выплаты на аренду жилья в зависимости от гарнизона, пенсионное обеспечение, медицинское страхование семьи.

Кроме того, действует система классности: для второго класса надбавка 10% к заработной плате, для первого — 20%, «Шебер» — 30% дополнительно выплачиваются гарантированные надбавки за профессионализм. Это стимулирует профессиональный рост и мотивирует военнослужащего, чтобы он рос и профессионально выполнял свои задачи: лучше бегал, стрелял, водил.

— В каких международных учениях и миссиях участвуют наши сержанты?

— Наш сержантский корпус конкурентоспособен и твердо стоит на ногах. Мы участвовали в различных учениях, военных соревнованиях, в которых закаливается опыт и демонстрируется подготовка, минусы и плюсы. Мы участвуем практически во всех конкурсах Армейских международных игр. В конкурсе «Воин мира» наши сержанты трижды занимали первое место на территории других государств. За историю Армейских международных игр были случаи, когда пять раз разные команды занимали первое место на территории другого государства, из них три — это наши команды: в командном и в личном зачете.

На соревнованиях «Best warrior» в Аризоне (США) наши сержанты пробежали 800 метров за 2 минуты, первыми завершили марш-бросок 29 км с полной выкладкой, отлично стреляли. Это говорит об их высокой подготовке.

Сержанты участвуют в миротворческих миссиях — сейчас это Сирия, Голанские высоты, ранее была миссия в Ираке.

Фото: Минобороны РК

— Сколько времени казахстанские сержанты проводят за боевой подготовкой?

— Наш сержант — это командир отделения, который 24/7 готов защищать свою родную землю. 8 месяцев в году они проводят в боевой подготовке — в полях, на полигонах. Половина занятий проходит ночью. Остальные 4 месяца — это зачеты, анализ, подготовка к следующему учебному году. Наши военнослужащие готовы постоянно совершенствоваться и всегда готовы к выполнению поставленной боевой задачи.

Фото: Минобороны РК

— Какие задачи стоят перед сержантским корпусом на ближайшие 5-10 лет?

— У нас постоянно происходит анализ, фонетика, мы постоянно изучаем современные тактики действий. Основные задачи три:

совершенствование учебно-материальной базы колледжей, инфраструктуры, качественного оснащения;

усиление профессиональной подготовки — сержант должен быть патриотом, горячо любить свою страну, и профессионалом: бегать быстрее, стрелять метко, умело владеть техникой, грамотно обучать личный состав;

развитие и укрепление социальных гарантий.

Мы активно внедряем электронные курсы, современные тренажеры с виртуальной реальностью. Это помогает выявлять ошибки и готовить военнослужащих безопасно и эффективно. Уже поставлены задачи по внедрению искусственного интеллекта — работа начата, будем развивать это направление. Мы адаптируем методики, разрабатываем современные пособия, чтобы сержант мог безопасно и эффективно выполнять задачи.

— Чем для Вас лично является профессия сержанта?

— Сержант — это храбрый, стойкий, умелый командир отделения. Он ведет за собой людей, выполняет боевые задачи. «Делай как я, делай лучше меня» — вот его принцип работы с личным составом. Я верю в наш сержантский корпус, я этим живу и люблю свою профессию!