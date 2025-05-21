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    17:15, 21 Май 2025 | GMT +5

    Рекорд: в Астане одновременно прошел беташар для 25 невест

    Историческое событие, прошедшее во дворце «Салтанат сарайы», внесли в Книгу рекордов КИнЭС, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рекорд: в Астане одновременно прошел беташар для 25 невест
    Фото: кадр из видео

    Изначально в мероприятии должны были участвовать 50 пар, однако только 25 из них успели официально зарегистрировать брак к событию.

    — Все 25 пар — это наши клиенты, которые в будущем планируют провести свадебные торжества. Мы связались с ними и сообщили, что они войдут в Книгу рекордов КИнЭС и останутся в истории. Все быстро согласились. Это мероприятие мы организовали совместно с нашими коллегами, предварительно обсудив, как можно попасть в Книгу рекордов, — рассказал организатор мероприятия Еркебулан Шайкыстан.

    Официальный представитель Книги рекордов КИнЭС Акежан Шынгыс отметил, что ранее в Казахстане подобные мероприятия не проводились и рекорды, связанные с беташар, не были зарегистрированы.

    Молодожены, ставшие участниками этого исторического события, рассказали, что очень волновались в момент заключения брака.

    — Мы испытываем особенные чувства. Это — один из незабываемых дней. Мы считаем, что беташар прошел отлично. Сначала было трудно принять такое предложение, но мы все взвесили и все же решили участвовать. Сам наш торжественный свадебный вечер пройдет в августе, — поделились Куаныш Кадырбек и Сымбат Нурзилда.

    Отметим, что несколькими днями ранее пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на Чемпионате мира в Будапеште. 

    Теги:
    Рекорд Беташар Общество
    Наталия Акопян
    Наталия Акопян
    Автор
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