Рекорд: в Астане одновременно прошел беташар для 25 невест

Изначально в мероприятии должны были участвовать 50 пар, однако только 25 из них успели официально зарегистрировать брак к событию.

— Все 25 пар — это наши клиенты, которые в будущем планируют провести свадебные торжества. Мы связались с ними и сообщили, что они войдут в Книгу рекордов КИнЭС и останутся в истории. Все быстро согласились. Это мероприятие мы организовали совместно с нашими коллегами, предварительно обсудив, как можно попасть в Книгу рекордов, — рассказал организатор мероприятия Еркебулан Шайкыстан.

Официальный представитель Книги рекордов КИнЭС Акежан Шынгыс отметил, что ранее в Казахстане подобные мероприятия не проводились и рекорды, связанные с беташар, не были зарегистрированы.

Молодожены, ставшие участниками этого исторического события, рассказали, что очень волновались в момент заключения брака.

— Мы испытываем особенные чувства. Это — один из незабываемых дней. Мы считаем, что беташар прошел отлично. Сначала было трудно принять такое предложение, но мы все взвесили и все же решили участвовать. Сам наш торжественный свадебный вечер пройдет в августе, — поделились Куаныш Кадырбек и Сымбат Нурзилда.

Отметим, что несколькими днями ранее пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на Чемпионате мира в Будапеште.