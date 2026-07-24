Рекорд по скорости получения изображений на орбите установили спутники в Китае

Два оптических спутника «Дунпо-13» и «Дунпо-14, передали снимки с высоким разрешением всего через 1,5 часа после выхода на орбиту, установив новый рекорд по скорости формирования изображения для спутников частных компаний Китая, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Это достижение превзошло предыдущий рекорд — два часа, установленный в мае. По словам заместителя генерального директора компании-производителя спутников MinoSpace Чан Уцзюня, более быстрая обработка данных свидетельствует о растущей оперативности и технологическом потенциале китайских коммерческих спутниковых систем дистанционного зондирования.

По его словам, эта технология позволяет решать широкий спектр задач — от сельского и лесного хозяйства до ликвидации последствий стихийных бедствий и городского планирования, а повышение скорости получения изображений имеет важное значение для эффективности этой технологии. Традиционным системам часто требуется несколько дней с момента постановки задачи до получения снимка. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения или оползни, каждый сэкономленный час может сыграть решающую роль в принятии решений.

Как сообщил Чан Уцзюнь, теперь компания работает над моделью обработки данных прямо на орбите с помощью искусственного интеллекта для идентификации объектов, выявления аномалий и определения приоритетности передачи данных. Это позволяет освобождать персонал наземных служб от загрузок и обработок огромного количества необработанных данных и получать информацию в режиме, близком к реальному времени, для мониторинга стихийных бедствий, экстренного реагирования и динамического наблюдения.

Ранее сообщалось о том, что Китай запустил ускоритель частиц для изучения тайны атомов.