Рекорд по скорости получения изображений на орбите установили спутники в Китае
Два оптических спутника «Дунпо-13» и «Дунпо-14, передали снимки с высоким разрешением всего через 1,5 часа после выхода на орбиту, установив новый рекорд по скорости формирования изображения для спутников частных компаний Китая, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Это достижение превзошло предыдущий рекорд — два часа, установленный в мае. По словам заместителя генерального директора компании-производителя спутников MinoSpace Чан Уцзюня, более быстрая обработка данных свидетельствует о растущей оперативности и технологическом потенциале китайских коммерческих спутниковых систем дистанционного зондирования.
По его словам, эта технология позволяет решать широкий спектр задач — от сельского и лесного хозяйства до ликвидации последствий стихийных бедствий и городского планирования, а повышение скорости получения изображений имеет важное значение для эффективности этой технологии. Традиционным системам часто требуется несколько дней с момента постановки задачи до получения снимка. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения или оползни, каждый сэкономленный час может сыграть решающую роль в принятии решений.
Как сообщил Чан Уцзюнь, теперь компания работает над моделью обработки данных прямо на орбите с помощью искусственного интеллекта для идентификации объектов, выявления аномалий и определения приоритетности передачи данных. Это позволяет освобождать персонал наземных служб от загрузок и обработок огромного количества необработанных данных и получать информацию в режиме, близком к реальному времени, для мониторинга стихийных бедствий, экстренного реагирования и динамического наблюдения.
Ранее сообщалось о том, что Китай запустил ускоритель частиц для изучения тайны атомов.