Китай запустил ускоритель частиц для изучения тайны атомов

В Китае введен в эксплуатацию ускоритель частиц, обладающий самой высокой в мире интенсивностью пучков заряженных атомов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на South China Morning Post .

Комплекс, известный как Установка ускорителя тяжелых ионов высокой интенсивности (HIAF), расположен в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун. Стоимость проекта составляет 2,6 млрд юаней ($384,1 млн).

Разработка комплекса велась 16 лет. По плотности частиц в одном импульсе HIAF до восьми раз превосходит предыдущий мировой показатель, принадлежавший ускорителю в немецком Дармштадте.

Главный инженер проекта Ян Цзяньчэн из Института современной физики отметил, что объект поможет ответить на ключевые вопросы ядерной физики, в том числе о пределе Периодической системы элементов, происхождении тяжелых элементов и структуре наиболее экзотических атомных ядер.

— Быстро движущиеся ионы действуют как микроскопические пули. Стыкуя их с целевыми атомными ядрами или друг с другом, ученые могут воссоздавать экстремальные условия, встречающиеся только внутри звезд или во время взрывов сверхновых, — объяснил он.

Помимо фундаментальных исследований, HIAF также будет использоваться для тестирования космических аппаратов на воздействие радиации, разработки новых материалов, улучшения терапии рака и производства новых медицинских изотопов.

Ранее сообщалось, что большой адронный коллайдер остановили до 2030 года.