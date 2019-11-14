Рекорд челленджа #Abai175: 700 столичных артистов исполнили песню «Желсіз түнде жарық ай»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 700 артистов Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана приняли участие в казахстанском флешмобе #Abai175, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филармонии.

На сегодняшний день это самая масштабная акция, посвященная предстоящему юбилейному празднованию 175-летия Абая: продолжив современную традицию популярного челленджа, столичный коллектив установил своеобразный рекорд по количеству участников.

Артисты и руководство Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана с радостью поддержали идею проведения флешмоба. Сегодня филармония казахстанской столицы является одним из ведущих концертно-просветительских учреждений города, где функционируют 11 творческих коллективов: Казахский оркестр, Симфонический оркестр, Духовой оркестр, Струнный квартет, Камерный хор, Ансамбль народной музыки «Сарыарқа», Ансамбль народного танца «Шалқыма», Группа традиционной музыки «Коркыт», Отдел классического и эстрадного вокала, Отдел традиционного народного пения, Ансамбль эстрадного танца «Әлем».

Гордостью столичной филармонии являются ее солисты, выдающиеся музыкальные деятели Казахстана: народная артистка РК Нуржамал Усенбаева; заслуженные артисты РК Майра Ильясова; заслуженные деятели РК Айткали Жайымов (также кавалер ордена «Парасат»), Айгуль Косанова (также кавалер ордена «Құрмет»), Ернар Мынтаев, Бибигуль Жанузак, Азамат Жылтыргузов, Алтынай Жорабаева, Гульзира Бокейхан; кавалер ордена «Құрмет» Абдурасул Есекеев; деятели культуры Нурай Танабаев, Нурлан Бекенов, Шолпан Қорғанбек, Арайлым Рахымқызы и др.

Солисты и коллективы столичной филармонии исполнили а cappella известную песню Абая «Желсіз түнде жарық ай». Генеральный директор Ерлан Дакенов отметил важность празднования юбилея великого казахского поэта и просветителя Абая и передал от имени коллектива эстафету филармониям Казахстана и России.

Напомним, к 175-летию Абая был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, акимы регионов, Ассамблея народа Казахстана, певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой также поддержали эстафету.

Сотрудники МИА «Казинформ» исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы» на казахском, английском, русском, китайском, узбекском языках. Коллектив Казинформа передал эстафету информационному агентству «Татар-информ», Кыргызскому национальному информационному агентству «Кабар», порталам «Tengrinews» и NUR.KZ.

Челлендж по чтению произведений великого поэта Абая Кунанбаева поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Китае, Японии, Узбекистане, Иордании,

Франции. Послы Франции и США в Казахстане также присоединились к поэтическому марафону.

Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».