Реконструкцию защитной дамбы Астаны завершат до конца 2027 года

В Астане продолжается реконструкция защитной дамбы и контррегулятора с устройством катастрофического водосброса. Проект направлен на повышение противопаводковой безопасности столицы и создание современной системы управления паводковыми водами, передает корреспондент Kazinform.

В рамках проекта предусматривается усиление существующей защитной дамбы, строительство дополнительного участка протяженностью 4,2 километра, возведение катастрофического водосброса длиной 23,1 километра, а также установка современных систем мониторинга и управления.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Как сообщил председатель Комитета водного хозяйства Арсен Жаканбаев, реализация проекта связана с необходимостью повышения устойчивости столицы в условиях изменения климата и увеличения частоты экстремальных паводков.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Главная цель этого объекта — защитить город Астану от паводковых вод. Сооружение предназначено для регулирования паводков и безопасного отвода больших объемов воды в бассейн реки Нура, — сказал Арсен Жаканбаев.

По его словам, существующий контррегулятор способен аккумулировать до 450 млн кубометров воды. В случае превышения расчетных объемов поступления воды предусмотрен автоматический сброс через катастрофический водосброс.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Катастрофический водосброс сможет отводить до 238,4 кубометра воды в секунду, это около 20 млн кубометров в сутки. При необходимости большой объем воды будет направляться в Нуринский бассейн, минуя территорию города, — отметил глава Комитета.

Он подчеркнул, что в составе проекта предусмотрены регулирующие сооружения, которые позволят управлять объемами сброса и не допустить совпадения пиковых паводковых нагрузок в разных бассейнах.

Заместитель председателя Комитета водного хозяйства Нурбек Сериков сообщил, что на объекте уже завершены работы по устройству дренажной системы, которая полностью функционирует.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— В сентябре–октябре начнутся работы по обустройству понура — противофильтрационного слоя, а также эксплуатационной дороги по гребню плотины. Сейчас ведутся работы по расширению дамбы на 4,2 километра и строительству катастрофического водосброса, — рассказал Нурбек Сериков.

По его словам, проект также предусматривает внедрение автоматизированных систем контроля состояния сооружений. На объекте будут установлены инклинометры и пьезометры, которые будут интегрированы с системой Министерства по чрезвычайным ситуациям.

— Это позволит наблюдать за состоянием плотины, своевременно выявлять изменения и заранее принимать необходимые меры. Кроме того, будут установлены автоматизированные системы учета воды, чтобы контролировать расходы и эффективно управлять водными ресурсами, — отметил он.

Руководитель проекта по реконструкции защитной дамбы Александр Попов сообщил, что работы по реализации проекта активизировались после получения разрешения на строительство в апреле 2025 года.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Основной объем работ сейчас сосредоточен на строительстве катастрофического водосброса.

— Протяженность сбросного канала составляет 23 километра. Общий объем выемки грунта — 11 миллионов кубометров. На сегодняшний день выполнено около 5 миллионов кубометров, осталось порядка 6 миллионов, — сообщил Александр Попов.

По его словам, после усиления строительной площадки объемы работ значительно увеличились — сейчас выполняется около 40 тысяч кубометров земляных работ за смену.

В настоящее время на объекте задействованы порядка 103 специалистов. По мере перехода к строительству мостовых сооружений, акведуков и других элементов проекта количество работников будет увеличиваться.

— Задача этого проекта — обеспечить безопасность столицы, — сказал Александр Попов.

Реализация проекта позволит повысить надежность инженерной инфраструктуры Астаны, снизить риски чрезвычайных ситуаций и обеспечить долгосрочную защиту столицы от паводков.

Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца 2027 года.

Ранее аким Астаны сообщил, как столица готовится к росту потребления воды.