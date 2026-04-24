    14:34, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Реконструкцию терминала Т2 аэропорта планируют в Астане

    Нагрузка на терминал Т2 в столичном аэропорту в два раза превышает проектную мощность. Об этом сообщил руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Асхат Карагойшин на внеочередной сессии городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аэропорт Астана әуежайы
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Депутаты рассмотрели, в числе других, вопрос «О внесении дополнений в решение маслихата города Астаны от 26 декабря 2025 года № 375/48-VIII «Об определении перечня социально значимых сообщений города Астаны». 

    Выступивший с докладом руководитель управления отметил, что в прошлом году значительно увеличился пассажиропоток в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева.

    - По итогам 2025 года, реальная нагрузка внутреннего терминала аэропорта Т2 достигла 6,3 миллиона пассажиров в год. При этом, его проектная мощность рассчитана всего на 3 миллиона пассажиров. Это определяет необходимость модернизации инфраструктуры аэропорта. В связи с этим, в рамках концепции развития аэропорта планируется реализовать проект реконструкции терминала Т2, – сказал А.Карагойшин.

    Данное предложение, как и документ в целом, было поддержано депутатами. 

    Ранее сообщалось, что аэропорт Астаны временно изменит расписание рейсов.

    Муратбек Макулбеков
