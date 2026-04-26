Реконструкцию терминала Т1 аэропорта Алматы планируют завершить в июле
Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе ознакомил министра транспорта Нурлана Сауранбаева с ходом реализации масштабной модернизации воздушной гавани, передает Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, визит начался с осмотра терминала внутренних рейсов (Т1), где в настоящее время ведётся комплексная реконструкция. Во внутреннем терминале министру продемонстрировали обновляемые зоны выдачи багажа и регистрации пассажиров.
Как отметил президент аэропорта Гокер Косе, завершение реконструкции терминала запланировано на июль текущего года.
В ходе визита были также представлены планы по расширению парковочного пространства и площадка для строительства будущего гостиничного комплекса при аэропорте.
Далее делегация посетила международный терминал (Т2), где продолжаются работы по обновлению потолочных конструкций. Дополнительно в Т2 министр посетил музей аэропорта и ЦОУА (Центр оперативного управления аэропортом), обеспечивающий координацию наземных служб и бесперебойную работу аэропорта.
Завершился визит на перроне, где были представлены объекты аэродромной инфраструктуры, включая топливозаправочный комплекс и площадку для противообледенительной обработки воздушных судов.
Все проекты реализуются в рамках первого этапа долгосрочного Мастер-плана развития до 2050 года – Horizon, включающего более 130 инфраструктурных инициатив. Среди ключевых направлений:
• строительство новой рулёжной дорожки протяжённостью 4400 метров;
• реконструкция взлётно-посадочной полосы с бетонным покрытием;
• обновление VIP-перрона и стоянок для воздушных судов;
• создание нового грузового перрона и ангара технического обслуживания.
Реализация Мастер-плана позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 40 млн пассажиров в год и создать более 2300 рабочих мест. Комплексная модернизация направлена на укрепление статуса Алматы как одного из ключевых авиационных хабов, соединяющих Европу и Азию.
