    07:45, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Реконструкцию терминала Т1 аэропорта Алматы планируют завершить в июле

    Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе ознакомил министра транспорта Нурлана Сауранбаева с ходом реализации масштабной модернизации воздушной гавани, передает Kazinform.

    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

    Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, визит начался с осмотра терминала внутренних рейсов (Т1), где в настоящее время ведётся комплексная реконструкция. Во внутреннем терминале министру продемонстрировали обновляемые зоны выдачи багажа и регистрации пассажиров. 

    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

    Как отметил президент аэропорта Гокер Косе, завершение реконструкции терминала запланировано на июль текущего года.

    В ходе визита были также представлены планы по расширению парковочного пространства и площадка для строительства будущего гостиничного комплекса при аэропорте.

    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

    Далее делегация посетила международный терминал (Т2), где продолжаются работы по обновлению потолочных конструкций. Дополнительно в Т2 министр посетил музей аэропорта и ЦОУА (Центр оперативного управления аэропортом), обеспечивающий координацию наземных служб и бесперебойную работу аэропорта.

    Завершился визит на перроне, где были представлены объекты аэродромной инфраструктуры, включая топливозаправочный комплекс и площадку для противообледенительной обработки воздушных судов.

    Все проекты реализуются в рамках первого этапа долгосрочного Мастер-плана развития до 2050 года – Horizon, включающего более 130 инфраструктурных инициатив. Среди ключевых направлений:

    • строительство новой рулёжной дорожки протяжённостью 4400 метров;
    • реконструкция взлётно-посадочной полосы с бетонным покрытием;
    • обновление VIP-перрона и стоянок для воздушных судов;
    • создание нового грузового перрона и ангара технического обслуживания.

    Реализация Мастер-плана позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 40 млн пассажиров в год и создать более 2300 рабочих мест. Комплексная модернизация направлена на укрепление статуса Алматы как одного из ключевых авиационных хабов, соединяющих Европу и Азию.

    Ранее фотокорреспондент агентства Kazinform показал, как выглядит новый международный терминал аэропорта Алматы.

    Также Kazinform сообщал о планах по реконструкции терминала Т2 аэропорта в Астане.

    Жанара Мухамедиярова
