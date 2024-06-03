Реконструкцию дороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» планируют завершить к концу года

Национальная компания «КазАвтоЖол» продолжает реконструкцию автодороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» протяженностью 768 км. Из них 58 км относятся к I-б категории, а 710 км к II категории. Новое асфальтобетонное покрытие проложено на 748 км, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Реконструируемый участок автомобильной дороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» охватывает три области: Жетысу, Абай и Восточно-Казахстанскую. В рамках проекта планируется строительство 81 моста и путепровода, а также установка 521 водопропускной трубы. Также в рамках проекта предусмотрено строительство площадок отдыха с санитарно-гигиеническими узлами.

Фото: КазАвтоЖол

В 2023 году был обеспечен безопасный проезд от Талдыкоргана до границы области Абай, а также от села Караколь до Аягоз и Усть-Каменогорск. По результатам 2023 года исключено 87,3 км объездных дорог из 90 км, а также устроено 127 км нижнего слоя покрытия.

С начала 2024 года уложено более 35 км асфальтобетонного покрытия или 45 тыс. тонн асфальтобетона. Мобилизовано 12 асфальтобетонных заводов мощностью более 2,4 тыс. тонн/час и 9 дробильно-сортировочных установок мощностью 2,3 тыс. тонн/час. Задействовано около 861 единиц техники и 1312 человек.

По итогам 2024 года планируется завершить работы и обеспечить безопасный и комфортный проезд по основной дороге.

Фото: КазАвтоЖол