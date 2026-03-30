    09:00, 30 Март 2026 | GMT +5

    Реконструкцию более 143 км ирригационных сетей начали в Туркестанской области

    В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с работой и состоянием водохозяйственных объектов, а также с ходом реализуемых в регионе проектов, передает Kazinform.

    Реконструкцию более 143 км ирригационных сетей начали в Туркестанской области
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, в Ордабасинском районе Туркестанской области министр ознакомился с работами по реконструкции канала «Найман» протяженностью 26,15 км. На сегодня полностью выполнено бетонирование объекта. Проектом также предусмотрено строительство 75 гидротехнических сооружений вдоль канала. К настоящему времени строительно-монтажные работы выполнены на 98%.

    На территории Отырарского района Нуржан Нуржигитов ознакомился с работой насосной станции «Кызылту», предназначенной для подачи воды из реки Арыс на нужды орошения. В настоящее время Министерство водных ресурсов и ирригации ведет работу по приобретению трех новых насосов, которые будут установлены на объекте.

    В Арысском районе министр ознакомился с работами в рамках проекта по реконструкции 143,4 км ирригационных сетей для обеспечения поливной водой 8281,7 га орошаемых земель. Нуржан Нуржигитов встретился с руководителями подрядной организации и посетил производственную базу предприятия.

    — Вегетационный период прошлого года показал важность грамотного управления водой в условиях изменения климата. Реализуемые инфраструктурные проекты позволят повысить эффективность использования имеющихся водных ресурсов, в том числе путем снижения потерь воды. Для достижения данного результата необходимо обеспечить полный контроль за проводимыми работами, начиная от разработки документации до строительства и ввода объектов в эксплуатацию, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Ранее сообщалось о том, что малые ГЭС планируется построить на водохранилищах трех областей Казахстана.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
