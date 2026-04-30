Реконструкцию 42 каналов протяженностью более 263 км начали в Жамбылской области

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом реализации проектов по развитию водохозяйственной инфраструктуры Шуского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

На сегодня в районе начаты работы по ремонту и реконструкции 42-х каналов общей протяженностью более 263 км в рамках проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов», реализуемого при поддержке Исламского банка развития. Из них 120 км каналов, включая два магистральных, будут полностью забетонированы.

В работах участвуют шесть подрядных организаций, задействовано более ста единиц спецтехники и свыше 240 человек. Реализация проекта позволит улучшить мелиоративное состояние 31 тыс. га орошаемых земель района и снизить потери воды. Полностью завершить все строительно-монтажные работы планируется до конца 2027 года.

Министр ознакомился с работами на каналах «Масак-Актобе», «Естемес» и «Беймембет». Ведутся работы по бетонированию и монтажу лотков.

Далее министр ознакомился с ходом работ на Левобережном магистральном канале. Общая протяженность объекта — 37,7 км. Реконструкция канала призвана улучшить подачу воды на 9349 га орошаемых земель. В настоящее время ведется механизированная очистка объекта.

После этого Нуржан Нуржигитов ознакомился с реконструкцией Правобережного магистрального канала и каналов «Бирлик» и «Больничный-1» общей протяженностью свыше 50 км. В настоящий момент ведутся работы по бетонированию каналов и очистке отдельных участков от камыша.

Рабочая поездка продолжилась на Тасоткельском магистральном канале. В данный момент на четырех каналах общей протяженностью 18,7 км, расположенных вдоль объекта, осуществляется демонтаж лотков, бетонирование и очистка от растительности.

Кроме того, министр ознакомился с ходом механизированной очистки от песка и растительности девяти каналов общей протяженностью 86,5 км, а также с работами по бетонированию, монтажу железобетонных лотков и строительству гидротехнических сооружений на семи каналах общей протяженностью более 20 км.

В масштабе Жамбылской области проект «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов» предусматривает реконструкцию 71 канала общей протяженностью около 400 км в Байзакском, Меркенском, Сарысуском, Таласском и Шуском районах.

Завершив проверку водохозяйственных объектов, Нуржан Нуржигитов провел в акимате Шуского района совещание с представителями подрядных организаций по вопросам обеспечения качественной реализации текущих инфраструктурных проектов.

— Реализуемый проект очень важен для будущего аграрного сектора Шуского района и всей Жамбылской области. Качество выполняемых работ наше министерство держит на особом контроле. Все работы необходимо выполнить в срок. Мы проделали большую работу по привлечению инвестиций и качественной экспертизы, теперь необходимо довести начатый проект до конца, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Отметим, что более чем в три раза выросли темпы механизированной очистки каналов в Казахстане.