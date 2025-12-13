Реконструкция вокзалов в Алматинской области идет высокими темпами

Готовность отдельных объектов превышает 80%. Реализация проекта позволяет существенно расширить площади вокзалов, модернизировать инженерную инфраструктуру, улучшить санитарно-технические условия, а также повысить безопасность и комфорт для пассажиров и сотрудников.

Фото: АО «КТЖ»

На сегодняшний день выполнены следующие основные работы:

вокзал станции Конаева — готовность составляет 82%, площадь здания увеличена с 284 до 503 кв. м.

вокзал станции Узын Агаш (Казыбек Би) — площадь увеличена с 82 до 237 кв. м, готовность — 96%

вокзал станции Шамалган — площадь расширена с 241 до 285,5 кв. м, степень готовности — 96%

вокзал станции Жетысу — площадь увеличилась со 135,7 до 258,3 кв. м.

Фото: АО «КТЖ»

Реконструкция проводится подрядными организациями, отобранными акиматом.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность вокзалов, создать современные, безопасные и комфортные условия для жителей и гостей региона и улучшить доступность для маломобильных групп населения.

Фото: АО «КТЖ»

Все работы финансируются за счет средств АО «КТЖ». Реализация проекта способствует развитию региональной инфраструктуры и повышению качества транспортных услуг.