РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:55, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Реконструкция вокзалов в Алматинской области идет высокими темпами

    В Алматинской области продолжается поэтапная реконструкция железнодорожных вокзалов, передает Kazinform.

    Реконструкция вокзалов в Алматинской области идет высокими темпами
    Фото: АО «КТЖ»

    Готовность отдельных объектов превышает 80%. Реализация проекта позволяет существенно расширить площади вокзалов, модернизировать инженерную инфраструктуру, улучшить санитарно-технические условия, а также повысить безопасность и комфорт для пассажиров и сотрудников.

    Реконструкция вокзалов в Алматинской области идет высокими темпами
    Фото: АО «КТЖ»

    На сегодняшний день выполнены следующие основные работы:

    • вокзал станции Конаева — готовность составляет 82%, площадь здания увеличена с 284 до 503 кв. м.
    • вокзал станции Узын Агаш (Казыбек Би) — площадь увеличена с 82 до 237 кв. м, готовность — 96%
    • вокзал станции Шамалган — площадь расширена с 241 до 285,5 кв. м, степень готовности — 96%
    • вокзал станции Жетысу — площадь увеличилась со 135,7 до 258,3 кв. м.
    Реконструкция вокзалов в Алматинской области идет высокими темпами
    Фото: АО «КТЖ»

    Реконструкция проводится подрядными организациями, отобранными акиматом.

    Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность вокзалов, создать современные, безопасные и комфортные условия для жителей и гостей региона и улучшить доступность для маломобильных групп населения.

    Реконструкция вокзалов в Алматинской области идет высокими темпами
    Фото: АО «КТЖ»

    Все работы финансируются за счет средств АО «КТЖ». Реализация проекта способствует развитию региональной инфраструктуры и повышению качества транспортных услуг.

    Теги:
    Реконструкция Железнодорожный вокзал КТЖ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают