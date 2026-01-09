Реконструкция Каздрамтеатра имени Ауэзова не приостановлена - Минкультуры

— Работы по реконструкции объекта не приостановлены. В настоящее время проект ожидает начала нового финансового года, после чего в установленном порядке будут выделены необходимые для продолжения работ средства.Ремонт объекта находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов. Реконструкция театра имени М. Ауэзова будет завершена в полном объёме с соблюдением всех требований к сохранению его исторической и культурной ценности, — сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации РК.