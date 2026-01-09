РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:31, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Реконструкция Каздрамтеатра имени Ауэзова не приостановлена - Минкультуры

    Министерство культуры и информации прокомментировало появившиеся в ряде СМИ публикации о якобы «законсервированной» реконструкции театра имени М. Ауэзова, передает Kazinform.

    Каздрамтеатр имени Ауэзова
    Фото: Министерство культуры и информации

    — Работы по реконструкции объекта не приостановлены. В настоящее время проект ожидает начала нового финансового года, после чего в установленном порядке будут выделены необходимые для продолжения работ средства.Ремонт объекта находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов. Реконструкция театра имени М. Ауэзова будет завершена в полном объёме с соблюдением всех требований к сохранению его исторической и культурной ценности, — сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

    Как сообщалось ранее, в Казахском национальном театре драмы имени Мухтара Ауэзова впервые проводится капитальный ремонт с момента постройки. Износ инженерных сетей и материально-технической базы театра создает риск пожаров. Реконструкция будет проводиться с уважением к историческому облику театра, учитывая его статус памятника культуры местного значения.

