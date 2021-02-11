Реконструкцию одного из крупных водозаборов завершили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске завершен проект по реконструкции Октябрьского водозабора, который обеспечивает питьевой водой более 50 тысяч человек, а также ведется строительство Нового Усть-Каменогорского водозабора для обеспечения растущей потребности города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ходе ежегодной отчетной встречи с участием главы региона Даниала Ахметова аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар рассказал, что жителей в этом году ждут приятные перемены, в особенности реконструкция сетей водоснабжения поселка Красина, сел Меновное и Ахмирово, сетей канализации села Меновное и канализационного коллектора по улице Тракторная.

«Для стимулирования индивидуального жилищного строительства, продолжены работы по подводу сетей водоснабжения и электроснабжения к 20-му, 22-му, 25-му, 27-му и 28-му жилым районам. Вместе с тем, крупные проекты водоснабжения и водоотведения были реализованы в других микрорайонах города. В частности, продолжится реконструкция сетей водоснабжения поселка Красина, сел Меновное и Ахмирово, сетей канализации села Меновное и канализационного коллектора по улице Тракторная», – сказал аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Кроме того, завершен проект по реконструкции Октябрьского водозабора, который обеспечивает питьевой водой более 50 тысяч человек. Ведется строительство Нового Усть-Каменогорского водозабора для обеспечения растущей потребности города.

В ходе онлайн-отчетной встречи Ж. Омар также отметил, что благодаря программе «Дорожная карта занятости 2020», в городе создано 7,5 тысяч рабочих мест, реализовано 114 проектов на сумму более 31 млрд тенге. Долгожданные квартиры получили 305 многодетных семей, 127 детей-сирот и 317 представителей других социально уязвимых слоев населения. Проведены ремонтные работы в 63 объектах образования. Здания в семи школах города адаптированы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

По словам акима города, на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация «Строительство сетей электроснабжения 23 жилого района». Электроснабжением будут обеспечены 430 абонентов, то есть 1290 человек, общей протяженностью сетей 41,8 км. Реализация проекта планируется в 2021 году при выделении финансирования. Что касается дорог микрорайона Прудхоз, то весной будет проведен ямочный ремонт, а в апреле начнутся работы по проведению чистой питьевой воды.

Аким Восточно-Казахстанской области положительно оценил работу города Усть-Каменогорска, в частности, поддержку многодетных и малообеспеченных семей.

«Рад тому, что в Усть-Каменогорске эффективно реализуются социальные проекты, особенно по поддержке многодетных матерей, которые являются национальным достоянием. Отрадно, что в прошлом году большинство многодетных семей получили жилье. Также отмечаю систему поддержки детей-сирот. Эта работа должна быть продолжена», – подытожил глава ВКО Даниал Ахметов.