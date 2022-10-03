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    18:32, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    Реконструкцию костей таза с помощью 3D-технологии впервые провели в Казахстане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане онкохирургами проведена операция по реконструкции костей таза с помощью 3D-технологии на базе центра опухолей костей, мягких тканей и меланом КазНИИ онкологии и радиологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы КазНИИ онкологии и радиологии, операция была проведена 23-летнему пациенту с диагнозом «хондросаркома».

    «Раньше в таких случаях хирургам приходилось удалять пораженный участок костей таза. Это нарушает целостность тазового кольца, что приводит к нарушению походки, искривлению позвоночника. Учитывая молодой возраст пациента, хирурги Центра поставили перед собой цель не только удалить опухоль, но и сохранить качество жизни больного», - рассказал онкохирург, руководитель центра опухолей костей, мягких тканей и меланом КазНИИОиР Гани Серикбаев.

    Для реализации данного проекта был заключен долгосрочный меморандум с китайской компанией Koln 3D Technology при участии Университета Гонконга. В Гонконг были отправлены данные компьютерной томограммы пациента, путем 3D-принтирования из кобальт-хромового сплава был изготовлен специальный протез.

    В сентябре 2022 года в КазНИИОиР пациенту было удалено крыло подвздошной кости, а также мягкие ткани, пораженные опухолью. Далее онкохирурги для восстановления тазового кольца провели реконструкция костей таза индивидуальным эндопротезом, созданным по 3D-технологии.

    Послеоперационный период проходит без осложнений, пациент активизирован на 5 сутки после операции.



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