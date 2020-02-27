Реконструкцию Гагаринского старта на Байконуре планируют начать в 2020 году

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Решение о модернизации площадки №1 космодрома Байконур, получившей название Гагаринского старта, было принято в 2019 году, после чего стартовый комплекс был закрыт на консервацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Три страны - Россия, Казахстан и ОАЭ - вкладывают в модернизацию Гагаринского старта 84 млн долларов в равных долях и на ближайшей встрече в Москве продолжат обсуждение и решение финансовых и политических вопросов, сообщили в Аэрокосмическом комитете Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В недавнем интервью российским СМИ гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ является оператором российских космодромов) Андрей Охлопков рассказал о том, что Гагаринский старт предлагается модернизировать под пуски новой ракеты «Союз-2М».

Ракета «Союз-2М» создается на базе работающей ракеты «Союз-2.1б», но без использования разгонного блока «Фрегат», что значительно снижает ее стоимость. По информации специалистов, стоимость пуска «Союз-2М» составит около 30 млн долларов, ракета сможет выводить 2-3 тонны полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.

Первый пуск с Гагаринского старта после модернизации запланирован на 2023 год.