Реконструкцию финансируемых ЕБРР водных объектов раскритиковал Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ряд проектов реконструкции водных каналов, систем и сооружений в Жамбылской области финансирует Европейский банк реконструкции и развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, завершение ремонтно-строительных работ на водных объектах обсудили на совещании в областном акимате. В обсуждении участвовали глава региона Бердибек Сапарбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов, генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Елжасов, представители подрядных организаций. Акимы районов принимали участие в режиме видеоконференцсвязи.

Через Европейский банк реконструкции и развития выделены средства на реализацию 34 проектов по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в районах Жамбылской области.

«Дефицит воды и крайне засушливый климат заставляют нас искать новые способы, которые позволят снизить водозатраты и повысить урожайность. В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуются различные проекты по восстановлению и реконструкции ирригационных систем, в том числе с привлечением международных компаний, таких как Европейский банк реконструкции и развития. Но подрядчики не в полном объеме выполняют свои обязательства. Выделенные ЕБРР средства не освоены по многим проектам даже на 50 процентов. На многих объектах подрядчики замедляют плановые работы. Мы уже не раз слышали их обещания, но результаты сегодня оставляют желать лучшего. Ничто не должно влиять на скорость вашей работы. Уже через несколько месяцев начнется вегетационный период, а подрядчики срывают сроки по договорам», - возмутился аким области.

Проблему каждого объекта глава региона обсудил персонально с каждым ответственным подрядчиком, выслушал причины срыва сроков и поручил немедленно выполнить обязательства.

Аким области напомнил, что в 2021 году вегетационный период был непростым. Поэтому на этот раз следует учесть ошибки, чтобы аграрии не испытывали трудностей.

«В прошлом году из-за нерадивых подрядчиков нам пришлось строить обводные каналы. А это пустая трата времени и денег. Кроме строительства новых каналов, не забывайте и о реконструкции уже имеющихся водных объектов», - отметил он.

Аким области также раскритиковал работу ведомств, в обязанности которых входит контроль за проведением ремонтно-строительных работ.

«Необходимо проверить качество работ. Куда смотрит технадзор, авторский надзор, заказчики? Важно не только уложиться в сроки, но и сделать работу на совесть», - подчеркнул глава региона.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов предложил создать рабочую группу, которая будет работать только с проектами по линии ЕБРР.

«В этом году ситуация с дефицитом поливной воды повторяется. Поэтому нам надо максимально использовать все возможности и ресурсы. Жамбылская область имеет огромный потенциал в сфере сельского хозяйства. Что касается подрядчиков, которые срывают сроки, то они должны были заранее просчитать все риски. Несмотря ни на что, компании должны завершить начатые работы. Отговорки не принимаются. В противном случае, этот вопрос будет решаться в рамках правового поля. Чтобы не возникло никаких бюрократических проволочек, предлагаю создать рабочую группу, в состав которой войдут представители местных исполнительных органов, заказчика, консультант ЕБРР. От нас всех сейчас требуются нестандартные, оперативные решения», - подчеркнул Серик Кожаниязов.

Аким области поддержал предложение вице-министра и дал соответствующие поручения ответственным лицам.

«Следует максимально повысить эффективность использования водных ресурсов и управления ими», - резюмировал глава региона.

Напомним, с 2019 года на территории области идет обширный ремонт по всем водным каналам. ЕБРР выделил для Жамбылской области 29 миллиардов тенге на ремонт 310 каналов общей протяженностью почти полторы тысячи километров. Предполагается полное восстановление оросительной системы региона, что позволит экономить порядка 20 процентов воды, которая сейчас теряется из-за ветхости и необустроенности имеющихся каналов.