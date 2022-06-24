24 Июня 2022 19:27

Реконструкцию ботайских жилищ представили в музее в Боровом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четыре года назад под руководством ученого, историка, археолога Виктора Зайберта в Боровом открылся музей этнографии и археологии «Ботай Бурабай». Музей под открытым небом посвящен ботайской культуре эпохи энеолита и включает в себя семь жилищ, соединенных между собой подземными переходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С началом туристического сезона все больше посетителей стремятся окунуться в прошлое и увидеть то, как жили предки. Строения с возведенными сверху куполами внешне напоминают юрту. Каждое из них предназначено для определенного вида деятельности. Внутри воссоздано убранство и выставлены копии различных приспособлений и оружия ботайского периода.

Реконструкция выглядит реалистичной за счет восковых фигур: вождя племени, ремесленника, шамана. Ботайское поселение было восстановлено под руководством известного ученого-археолога Виктора Зайберта, который нашел в 1980 году на территории Северного Казахстана Ботайское городище.

Открыто около 20 поселений вдоль степных рек и доказано, что именно с ботайской культурой связано одомашнивание лошадей. Реконструкция ботайских жилищ – первый подобный научный опыт в Казахстане.

Каждое из семи жилищ оснащено своей индивидуальной функцией. В административном жилище ботайцы хранили оружие или орудия труда.

«Ботайцы выкапывали котлован для жилищ на глубине 1,5-2 метра, что составляет степень промерзания земли. В жаркие и летние периоды здесь бывает прохладно, а зимой напротив температура воздуха здесь выше, чем на улице. В административном жилище также представлены наконечники стрел, копий, нож. Это говорит о том, что ботайцы владели искусством охоты. По окружности жилище украшено черепами лошадей, таким образом ботайцы защищали дом от проникновения злых духов», - сказала экскурсовод комплекса Юлия Железнова.

В центре каждого жилища располагался очаг, изготовленный из глины и камня. Они необходимы для того чтобы отапливать дома. Сколько очагов расположено в доме, столько людей могло проживать там. Семьи того периода были большими. В одной семье могли проживать около 18 человек. В комплексе установлены четыре таких очага, соответственно здесь проживали до четырех семей - около 60-70 человек.

В этом же жилище расположен торсык – сосуд из кожи для напитков. Внутри кожаного сосуда температура была ниже, чем температура воздуха. Среда внутри такого сосуда более благоприятная для кисломолочных культур. Кумыс послужил одним из доказательств одомашнивания лошади. Его ферменты найдены на обломках глиняной керамической посуды. По своему молекулярному составу напиток идентичен современному. Рецептура напитка сохранилась на протяжении шести тыс. лет.

«У спального жилища была своя особенность. Через отверстие в конусе спального жилища человек мог выбираться наружу. Такой выход использовался преимущественно при наступлении ЧС. Чрезвычайную ситуацию в то время мог даже создать дикий зверь, проникающий в жилище», - поделилась экскурсовод.

Ботайцы спали на шкурах животных на деревянных конструкциях. Дерево удерживает и сохраняет тепло, на дереве спать людям теплее. Сверху такая конструкция устилалась живой травой.

Самое главное жилище – жилище вождя племени. Его основная особенность заключается во входном отверстии. Чтобы зайти внутрь, человеку нужно низко поклониться. Таким образом он оказывал свое почтение вождю племени.

Что касается физических особенностей, ботайский человек не был выше или крупнее современного человека. В центральной части экспозиции установлена копия черепа ботайца, которая сделана по размеру оригинала черепа.

«В затылочной части черепа мы видим отверстие. Такие отверстия свидетельствуют о том, что ботайцы умели проводить одну из сложнейших операций – трепанацию черепа. Они умели вскрывать черепную коробку и проводить манипуляции над мозгом человека. Могли воздействовать на задние отделы мозга, тем самым вводили человека в состояние транса. Считалось, что такая процедура раскрывает в человеке способности, которыми его наделила природа. Такая процедура проводилась не каждому. Генетически он должен был отличаться от своих сородичей и иметь определенные предпосылки. Впоследствии человек считался ясновидящим, просвещенным, как правило, становился шаманом», - пояснила Юлия Железнова.

Следующее жилище – комната шаманов. Коридор, ведущий к жилищу шаманов, является самым длинным и темным. Это звукоизолирующее место создает ощущение вакуума. Многие говорят, что жилище шамана обладает особой сильной энергетикой. Как правило, люди уезжают отсюда в приподнятом настроении и говорят о том, что зарядились энергией.

«Шаман являлся уважаемым человеком рода, советников вождя племени. Он мог принимать больных людей, находящихся при смерти. Люди были настолько развитыми, что понимали, если человек умирает в процессе обряда или он чем-то болел, то не стоит проносить этого человека через все жилища, чтобы не заразить своих сородичей», - сказала экскурсовод.

В ходе археологических раскопок найдено 7 человеческих захоронений. Как хоронили людей, до сих пор остается загадкой для ботайцев. Хотя археологами обнаружено более 2 тыс. захоронений ботайской лошади. К слову, ботайцы одомашнивали лошадь с целью обретения транспорта. Люди занимались охотой, рыболовством, поэтому им нужен был транспорт. Всадническая культура дала мощнейший скачок умственному и физическому развитию человечества.