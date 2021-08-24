Реконструкция водопровода завершается в двух сёлах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается обеспечение жителей качественной питьевой водой. Близится к завершению реконструкция водопровода в сёлах Курма и Жумабек Абайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря спецпроекту «Ауыл - Ел бесігі» жизнь сельчан становится комфортнее. Эффективность реализации поставленных задач достигается путём проектного управления.

«Старый водопровод полностью изношен, поэтому жители двух сёл часто испытывали неудобства из-за порывов в сетях. Подрядчик обещает завершить работы в сентябре и запустить объект», - сообщил аким Курминского сельского округа Айдар Гомаров.

По спецпроекту «Ауыл - Ел бесігі» в Курминском сельском округе также приведут в порядок дороги. На нескольких улицах будет уложен асфальт. Работы должны начать на следующей неделе.

В этом году в Курме начнётся реконструкция здания старой школы. Дети учатся в новой школе, поэтому помещение освободилось. За два года его планируют капитально отремонтировать. После этого в здании разместят несколько учреждений: акимат села, участковый пункт полиции, дом культуры и библиотеку. Здесь же намерены оборудовать спортивный зал и молодёжный коворкинг-центр.