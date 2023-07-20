Реконструкция теплосетей Семея идет полным ходом

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее полным ходом идет реконструкция тепловых сетей. В этом году бюджетная заявка для реконструкции ЦТП-518 внутриквартальных тепловых сетей протяженностью 3 761 м и ЦТП-401 протяженностью 3 915 м была поддержана. Деньги выделили из республиканской казны и трансфертов из областного бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области Абай.

В целях своевременной подготовки к отопительному сезону заместитель аким области Д. Гариков провел выездное совещание и посетил точки реконструкции теплотрасс. В нем приняли участие руководитель отдела ЖКХ, заместитель директора «Теплокоммунэнерго» и представители подрядной организаций «ВостокКотлы».

Ожидается, что реализация проектов по ул. Би-Боранбая и Физкультурная позволит обеспечить бесперебойной подачей теплоснабжения население левобережья. Для качественного выполнения работ, местными исполнительными органами проводится постоянный контроль.

Подрядная компания уже приступила к замене части магистральных трубопроводов. На данный момент на объектах выполнен демонтаж зданий, оборудований и трубопроводов отопления, холодного водоснабжения, и электрического кабеля, разработка котлована под фундамент нового здания.

Посетивший точки теплотрасс Д. Гариков, дал строгий наказ представителям подрядных организаций провести все работы качественно и в срок.

«В этом году необходимо предотвратить пробелы прошлого года, нужно работать в темпе и завершить ремонтные работы теплотрасс согласно утвержденному графику. А после провести обследование готовности тепловых сетей. Срок до сентября, а это всего 8 недель», - поручил аким области представителям ЖКХ, «Теплокоммунэнерго» и подрядных организаций.

Ранее собщалось о реконструкции двух котельных города.