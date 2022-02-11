Реконструкция теплосетей, 50 детских площадок, Дом молодежи: аким Темиртау о планах на год

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау наметили большие проекты по улучшению тепло- и водоснабжения. Таких объемов не было давно, утверждает аким города Кайрат Бегимов. Кроме того, будут больше строить жилья, детских и спортивных площадок. В городе появится Дом молодежи, передает МИА «Казинформ».

Что изменится в городе металлургов, рассказал Кайрат Бегимов.

- Каждая зима в Темиртау – это проверка на прочность. Проблема с теплом остается актуальной. Как продвигается строительство седьмого котла на ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау»? Ветхие теплосети будут ремонтировать?

- Строительство седьмого котла на ТЭЦ-2 началось в прошлом году. Завершение планируется в 2023-м.

Между «АрселорМиттал Темиртау» и подрядной организацией заключен контракт. Идут строительно-монтажные работы. По самому котлу планируется начать монтаж в апреле.

Что касается теплосетей, по городу четыре магистрали. На двух из-за изношенности труб часто происходят аварии. Их не ремонтировали больше десяти лет. Сделали экспертизу – трубы не способны выдерживать нагрузку по такому давлению и температуре.

В этом году запланировали капитальный ремонт третьей тепломагистрали по проспекту Металлургов, ведутся конкурсные процедуры. Также разрабатывается проектно-сметная документация для реконструкции второй магистрали – от Каршоссе в сторону заводоуправления. После завершения работ и получения экспертизы сразу же объявим конкурс.

С прошлого года начата разработка ПСД на ремонт инженерных сетей и насосных станций города. Это шесть проектов по теплоснабжению, два – по водоснабжению, два – по тепловым насосным станциям. Столь масштабных работ в Темиртау не было.

Реализуется проект по водоснабжению и водоотведению в старой части города. Работы начали в прошлом году. Без внимания не остался поселок Актау – там планируется замена водопровода.

- В Темиртау пришел газ. Сколько потребителей перешли на голубое топливо?

- Как вы знаете, первый пусковой комплекс запустили в прошлом году. На сегодня технические условия получили 55 абонентов, около половины из них уже подключены к центральному газу. Работу продолжаем совместно с филиалом «КазТрансГаз Аймак».

На стадии завершения строительство второго пускового комплекса. Определён подрядчик на строительство третьего, работы планируется начать весной. Кроме того, разрабатывается конкурсная документация еще на два комплекса. К их возведению должны приступить также в этом году.

- К ак решается ж илищный вопрос? Сколько очередников сможете обеспечить?

- В этом году планируем ввести в эксплуатацию 36 тыс. кв. м жилья, почти на 9% больше, чем в 2021-м. Продолжается строительство шести многоэтажек – пяти арендных в квартале 4а и одного кредитного дома в районе Горки Дружбы. В общей сложности это 486 квартир.

Предоставим долгожданные квартиры очередникам из социально защищаемых категорий: детям-сиротам, людям с инвалидностью, пенсионерам и другим. На сегодня в очереди на жилье в городе стоят 2,5 тысячи человек.

Кроме того, завершается разработка ПСД еще на два дома на 120 квартир. Если выделят финансирование, их возведение может начаться уже в этом году. Столь масштабной жилищной стройки в городе не было давно.

Также на частные средства строятся два коммерческих дома. И создается база для индивидуальной застройки: в 10-м и 11-м кварталах завершаем подведение инженерных коммуникаций к частным домам. Сети водоснабжения готовы, осталось закончить электролинии. Желающие смогут получить там около 500 участков.

- По ремонту дорог, благоустройству какие планы?

- В прошлом году отремонтировали подъездные пути к 11 детсадам и школам. Эту работу продолжим. Постараемся сделать асфальтированные освещенные дороги ко всем соцобъектам.

В городе 556 дворов. В них давно не обновлялись детские площадки. Постепенно начали решать этот вопрос. В 2020 году построили 10 детских площадок, в прошлом – 30, а в этом году планируем 50. В будущем постараемся увеличить до 70–100 в год.

Кроме того, планируем установить четыре современных спортивных корта и оснастить 10 культурно-досуговых клубов во дворах.

Предусмотрен капитальный ремонт Первого Темиртауского классического лицея, школ №12 и №3, а также 32-й школы в поселке Актау.

По просьбе жителей будет благоустроен сквер в 70-м квартале.

Жилой комплекс «Зеница», названный в честь югославского города-побратима, был возведен около 40 лет назад. Место уютное, зеленое, но неухоженное. Хотим привести в порядок. Сделаем освещение, установим скамейки, урны. Сейчас разрабатывается эскизный проект.

Еще один значимый проект – Дом молодежи. Весной приступаем к реконструкции здания по улице Чайковского. Раньше в нем находился колледж КарГУ. Много лет помещение пустовало. Договорились с руководством вуза, приняли в коммунальную собственность. Постараемся создать все условия для развития молодежного движения. Там будут оборудованы коворкинг-центры, спортивный, танцевальный, актовый залы, кинозал и многое другое.

Всё это необходимо для создания более комфортной жизни в городе. Приложим все усилия, чтобы всё запланированное было реализовано в срок и качественно.



