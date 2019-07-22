Реконструкция инженерных сетей в Алматы не снижает уровень комфорта жителей города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Реконструкция инженерных сетей, ежегодно проводимая в Алматы в межотопительный период для уменьшения рисков в работе комплексов тепло-, водоснабжения и других систем, существенно не влияет на уровень коммунальных услуг, необходимых для обеспечения комфорта жителям. Об этом сообщили в городском Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель – сохранить комфортные условия жителям Алматы, чьи дома подключены к реконструируемым сетям, принципиально достигнута. Сегодня при перекладке трубопроводов подача горячей воды стала в обязательном порядке осуществляться через временные схемы ее доставки потребителям», – отметил руководитель управления Асет Масабаев.

Он добавил, что такой подход решает сразу несколько задач. Наряду с обеспечением алматинцев полным и качественным набором комуслуг, это еще и получение средств на содержание коммунальных предприятий, финансовое и техническое состояние которых напрямую зависят от платежей за поставленные услуги.

Исключения составляют те объекты, где технически невозможно смонтировать временные коммуникации или они неоправданно затратные. Например, когда дом расположен на большом удалении от реконструируемой теплотрассы, переключение его на другую сеть технически невозможно, а прокладка временной трубы по затратам соизмерима с постройкой постоянно действующей.

Причем по холодному водоснабжению и канализации подобных проблем нет вообще, так как на время перекладки этих сетей вода без перебоев поступает потребителям и отводится от них по иным схемам.

Глава УЭиИР также опроверг периодически появляющуюся в соцсетях информацию о длительных крупных отключениях жилых и социальных объектов от комуслуг во время реконструкции.

«Никаких длительных масштабных отключений от горячей и холодной воды, канализации в городе нет. Случаются локальные краткосрочные нештатные ситуации при возникновении порывов на изношенных инженерных сетях, которые устраняются в экстренном порядке. Сегодня с помощью современной техники время ликвидации аварии и восстановления тепловодоснабжения в среднем сократилось с 7 до 6 часов», – сказал Асет Масабаев.

С 2014 года изношенность теплосетей снижена на 2,2% с 63,5% до 61,3%, а число повреждений на магистральных тепловых сетях уменьшилось на 37%.

За последние 5 лет в Алматы реконструировано более 103,8 км магистральных тепловых сетей, из которых 28,6 км по программе «Нұрлы жол».