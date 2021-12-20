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Реконструкция фасада памятника истории началась в Алматы

20 Декабря 2021 21:41
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Реконструкция фасада памятника истории началась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Историческое здание на проспекте Назарбаева в городе Алматы обновляет облицовку и подсветку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления Делами Президента Республики Казахстан.

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Сооружение разрабатывалось еще в советские годы как комплекс музея В. И. Ленина. В 1986 году строительство было приостановлено, готовность объекта на тот момент составляла 90%.

Спустя семь лет, в 1993 году, строительство было возобновлено, но назначение здания поменялось: его продолжили строить уже как резиденцию Президента Казахстана. Окончание строительства датируется 1995 годом.

Авторы проекта: Калдыбай Монтахаев, Султан Баймагамбетов, Кумарбек Нурманбетов, О. Цай. Строитель - Талгат Алпысбаев.

После переноса столицы здание сохранило статус резиденции, а в 2000 году комплекс резиденции был внесён в реестр памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения. Здание подлежит государственной охране.

Реконструкция фасада не изменит внешний облик объекта: работы будут проводиться строго по исторически заданным параметрам.


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#Алматы   #История Казахстана   #История одного здания  
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