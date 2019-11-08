Реконструкция аэропорта Уральска может затянуться

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Строительство здания аэропорта города Уральска может продлиться еще на полгода, передает МИА «Казинформ».

По словам председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Орал» Дияса Джанибекова, изначально реконструкцию здания аэропорта планировалось завершить осенью следующего года. Однако в ходе работ по сносу была выявлена просадка фундамента.

«В этой связи появилась необходимость повторного уточнения проекта. Сейчас эта работа проводится. По этой причине сроки строительства объекта сдвигаются на 6 месяцев и могут продлиться приблизительно до весны 2021 года», – сообщил Дияс Джанибеков.

После корректировки проектно-сметной документации станет известна сумма работ по реконструкции.

Здание, которое было построено 40 лет назад, с тех пор не ремонтировалось. Его реконструкцию в свое время оценили в 3,2 млрд тенге.

Площадь обновленного городского аэропорта будет значительно расширена. Как отметил генеральный директор ТОО «Международный аэропорт «Орал» Хайретдин Раскалиев, нынешнее здание воздушной гавани Уральска маленькое, что напрямую влияет на расписание рейсов. В частности, чтобы избежать «пробок», время между рейсами было продлено как минимум на 2 часа.