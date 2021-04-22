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Реконструировать и модернизировать водовод «Астрахань – Мангышлак» поручил Президент РК

22 Апреля 2021, 13:55
Реконструировать и модернизировать водовод «Астрахань – Мангышлак» поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода «Астрахань – Мангышлак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня часть населения области и ряд крупных нефтедобывающих предприятий региона потребляют воду из магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак». Его протяженность составляет более 1 тысячи километров, а изношенность на сегодня достигла уровня 80%. В этой связи возникает высокая вероятность ограничения подачи воды не только в Атырауской, но и в Мангистауской области, которая также питается от данного водовода», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что это застарелый вопрос, который волнует всех жителей. Поэтому пришло время его решить.

«Поручаю Правительству и Фонду «Самрук-Казына» обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода «Астрахань – Мангышлак», - поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.


Президент Казахстана   Атырауская область   ЖКХ   Акорда  
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