Реконструированный аэропорт Балхаша уже принял более 10 тысяч пассажиров

В городе Балхаш завершена реконструкция аэропорта, проведенная за счет активов, возвращенных государству, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Проект реализован в рамках поручений Президента Казахстана, согласно которым возвращенные государству средства направляются на развитие региональной инфраструктуры и реализацию социально значимых проектов.

В результате реконструкции была модернизирована аэропортовая инфраструктура, повышен уровень безопасности полетов и созданы более комфортные условия для обслуживания пассажиров.

С момента открытия аэропорт выполнил 85 рейсов и обслужил 10 681 пассажира.

Жители и гости города положительно оценивают возобновление авиасообщения, обновленный облик аэропорта и повышение качества обслуживания.

Реконструкция аэропорта позволила повысить транспортную доступность Балхаша и создала дополнительные условия для развития туризма и экономики региона.

Напомним, 1 июля обновленный аэропорт Балхаша принял первые рейсы из Астаны и Алматы.