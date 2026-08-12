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    Реконструированный аэропорт Балхаша уже принял более 10 тысяч пассажиров

    В городе Балхаш завершена реконструкция аэропорта, проведенная за счет активов, возвращенных государству, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    аэропорт Балхаша
    Фото: акимат Карагандинской области

    Проект реализован в рамках поручений Президента Казахстана, согласно которым возвращенные государству средства направляются на развитие региональной инфраструктуры и реализацию социально значимых проектов.

    В результате реконструкции была модернизирована аэропортовая инфраструктура, повышен уровень безопасности полетов и созданы более комфортные условия для обслуживания пассажиров.

    С момента открытия аэропорт выполнил 85 рейсов и обслужил 10 681 пассажира.

    Жители и гости города положительно оценивают возобновление авиасообщения, обновленный облик аэропорта и повышение качества обслуживания.

    Реконструкция аэропорта позволила повысить транспортную доступность Балхаша и создала дополнительные условия для развития туризма и экономики региона.

    Напомним, 1 июля обновленный аэропорт Балхаша принял первые рейсы из Астаны и Алматы.

    Возврат активов Регионы Казахстана Аэропорт город Балхаш
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор